Cricket commentaries

From the section

BBC national and local radio provide commentary for domestic and international matches throughout the season.

MONDAY 21 MAY

One-Day Cup

Hampshire v Surrey, 14:00 BST (BBC Radio 5 live sports extra, BBC Radio Solent and BBC Radio London)

TUESDAY 22 MAY

One-Day Cup

Somerset v Sussex, 11:00 BST (BBC Radio 5 live sports extra, BBC Somerset, BBC Radio Bristol and BBC Sussex)

WEDNESDAY 23 MAY

One-Day Cup

Derbyshire v Durham, 11:00 BST (BBC Radio 5 live sports extra)

Hampshire v Essex, 11:00 BST (BBC Radio Solent)

Leicestershire v Nottinghamshire, 11:00 BST (BBC Radio Leicester)

Northamptonshire v Lancashire, 11:00 BST (BBC Radio Northampton)

Surrey v Gloucestershire, 11:00 BST (BBC Radio London)

Yorkshire v Worcestershire, 11:00 BST (BBC Radio Leeds)

Glamorgan v Middlesex, 14:00 BST (BBC Radio Wales)

THURSDAY 24 - MONDAY 28TH MAY

International Test Match Series

England v Pakistan - first Test, 11:00 BST (BBC Radio 5 live sports extra)