ICC World Twenty20 2012 - squad details
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AFGHANISTAN
Dawlat Zadran, Gulbadin Naib, Hamid Hassan, Izzatullah Dawlatzai, Karim Sadeq, Mohammad Jawed Ahmadi, Mohammad Asghar Stanikzai, Mohammad Nabi, Mohammad Shahzad, Mohd Nasim Baras, Najibullah Zadran, Nawroz Mangal (capt), Samiullah Shinwari, Shafiqullah Shafaq, Shapur Zadran.
AUSTRALIA
George Bailey (capt), Dan Christian, Pat Cummins, Xavier Doherty, Ben Hilfenhaus, Brad Hogg, David Hussey, Mike Hussey, Glenn Maxwell, Clint McKay, Mitchell Starc, Matthew Wade (wk), David Warner, Shane Watson, Cameron White.
BANGLADESH
Abdur Razzak, Abul Hasan, Elias Sunny, Farhad Reza, Jahurul Islam, Junaid Siddique, Mahmudullah, Mashrafe Mortaza, Mohammad Ashraful, Mushfiqur Rahim (capt & wk), Nasir Hossain, Shafiul Islam, Shakib Al Hasan, Tamim Iqbal, Ziaur Rahman.
ENGLAND
Jonny Bairstow (wk), Ravi Bopara, Tim Bresnan, Danny Briggs, Stuart Broad (capt), Jos Buttler, Jade Dernbach, Steven Finn, Alex Hales, Craig Kieswetter (wk), Michael Lumb, Eoin Morgan, Samit Patel, Graeme Swann, Luke Wright.
INDIA
Ravichandran Ashwin, Lakshmipathy Balaji, Piyush Chawla, Mahendra Dhoni (capt & wk), Ashok Dinda, Gautam Gambhir, Zaheer Khan, Virat Kohli, Irfan Pathan, Suresh Raina, Virender Sehwag, Rohit Sharma, Harbhajan Singh, Yuvraj Singh, Manoj Tiwary.
IRELAND
Alex Cusack, George Dockrell, Trent Johnston, Nigel Jones, Ed Joyce, Tim Murtagh, Kevin O'Brien, Niall O'Brien (wk), William Porterfield (capt), Boyd Rankin, Max Sorensen, Paul Stirling, Stuart Thompson, Andrew White, Gary Wilson (wk).
NEW ZEALAND
Doug Bracewell, James Franklin, Martin Guptill, Ronnie Hira, Brendon McCullum (wk), Nathan McCullum, Kyle Mills, Adam Milne, Rob Nicol, Jacob Oram, Tim Southee, Ross Taylor (capt), Daniel Vettori, BJ Watling (wk), Kane Williamson.
PAKISTAN
Abdul Razzaq, Asad Shafiq, Imran Nazir, Kamran Akmal (wk), Mohammad Hafeez (capt), Mohammad Sami, Nasir Jamshed, Raza Hasan, Saeed Ajmal, Shahid Afridi, Shoaib Malik, Sohail Tanvir, Umar Akmal, Umar Gul, Yasir Arafat
SOUTH AFRICA
Hashim Amla, Farhaan Behardien, Johan Botha, AB de Villiers (capt & wk), JP Duminy, Faf du Plessis, Jacques Kallis, Richard Levi, Albie Morkel, Morne Morkel, Justin Ontong, Wayne Parnell, Robin Peterson, Dale Steyn, Lonwabo Tsotsobe.
SRI LANKA
Dinesh Chandimal (wk), Akila Dhananjaya, Tillakaratne Dilshan, Shaminda Eranga, Rangana Herath, Mahela Jayawardene (capt), Nuwan Kulasekara, Lasith Malinga, Angelo Mathews, Ajantha Mendis, Jeevan Mendis, Dilshan Munaweera, Thisara Perera, Kumar Sangakkara (wk), Lahiru Thirimanne.
WEST INDIES
Samuel Badree, Darren Bravo, Dwayne Bravo, Johnson Charles, Fidel Edwards, Chris Gayle, Kieron Pollard, Sunil Narine, Denesh Ramdin (wk), Ravi Rampaul, Andre Russell, Darren Sammy (capt), Marlon Samuels, Lendl Simmons, Dwayne Smith.
ZIMBABWE
Elton Chigumbura, Graeme Cremer, Craig Ervine, Kyle Jarvis, Hamilton Masakadza, Stuart Matsikenyeri, Christopher Mpofu, Forster Mutizwa, Richard Muzhange, Ray Price, Vusi Sibanda, Brendan Taylor (capt & wk), Prosper Utseya, Brian Vitori, Malcolm Waller.