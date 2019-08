From the section

Derbyshire squad Player Born Bat/bowl Sam Conners Nottingham RHB RF Matt Critchley Preston, 13/08/1996 RHB LB Anuj Dal Newcastle-under-Lyme, 08/07/1996 RHB RM Leus du Plooy 12/01/1995 LHB SLA Alfie Gleadall Chesterfield, 28/05/2000 RHB RMF Billy Godleman (Championship/one-day captain) Camden, 11/02/1989 LHB LB Harvey Hosein Chesterfield, 12/08/1996 RHB WK Fynn Hudson-Prentice Haywards Heath, 12/01/1996 RHB RMF Alex Hughes Wordsley, 29/09/1991 RHB RM Tom Lace (loan from Middlesex) Hammersmith, 27/05/1998 RHB WK Wayne Madsen Durban, SA, 02/01/1984 RHB Mattie McKiernan Billinge, 14/06/1994 RHB LBG Tony Palladino London, 29/06/1985 RHB RMF Hamidullah Qadri Kandahar, Afghanistan, 05/12/2000 RHB OB Ravi Rampaul Preysal, Trinidad, 15/10/1984 LHB RFM Boyd Rankin (Overseas, T20) Londonderry, 05/07/1984 LHB RFM Luis Reece Taunton, 04/08/1990 LHB LM Daryn Smit Durban, SA, 28/01/1984 RHB LB Darren Stevens (loan from Kent) Leicester, 30/04/1976 RHB RM James Taylor Stoke-on-Trent, 19/01/2001 RHB RM Logan van Beek (Overseas) Christchurch, NZ, 09/09/1990 RHB RMF Mark Watt Edinburgh, 29/07/1996 LHB SLA

