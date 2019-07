From the section

Sussex squad Player Born Bat/bowl Jofra Archer Bridgetown, Barbados, 01/04/1995 RHB RFM Adam Barton Surrey, 05/1995 RHB LM Will Beer Crawley, 08/10/1988 RHB LB Danny Briggs Newport (Isle of Wight), 30/04/1991 RHB SLA Ben Brown (Championship/One-Day Cup captain) Crawley, 23/11/1988 RHB WK Michael Burgess (loan to Warwickshire) Epsom, 08/07/1994 RHB WK Alex Carey (Overseas, T20) Loxton, Australia, 27/08/1991 LHB WK Laurie Evans Lambeth, 12/10/1987 RHB RMF Harry Finch Hastings, 10/02/1995 RHB RMF George Garton Brighton, 15/04/1997 LHB LMF Tom Haines Crawley, 28/10/1998 LHB RM Mir Hamza (Overseas) Karachi, Pakistan 10/09/1992 LHB LM Jonty Jenner Guernsey, 04/12/1997 RHB OB Chris Jordan Lowlands, Barbados, 04/10/1987 RHB RFM Rashid Khan (Overseas, T20) Nangarhar, Afghanistan, 20/09/1988 RHB LB Tymal Mills Dewsbury, 12/08/1992 RHB LMF Nick Oxley Worthing SLW Delray Rawlins Bermuda, 14/09/1997 LHB SLA Ollie Robinson Margate, 01/12/1993 RHB RM Angus Robson Sydney, Australia, 19/02/1992 RHB LB Abidine Sakande Chester, 22/09/1994 RHB RM Phil Salt Bodelwyddan, 28/08/1996 RHB OB William Sheffield Haywards Heath, 13/10/1999 RHB LMF Aaron Thomason Birmingham, 26/06/1997 RHB RFM Reece Topley Ipswich, 21/02/1994 RHB LMF Stiaan van Zyl Cape Town, SA, 19/09/1987 LHB RM Luke Wells Eastbourne, 29/12/1990 LHB OB David Wiese Roodepoort, SA, 18/05/1985 RHB RMF Luke Wright (T20 captain) Grantham, 07/03/1985 RHB RM

Find out all the latest county signings on our ins and outs page.

Other county squads

Derbyshire - Durham - Essex - Glamorgan - Gloucestershire - Hampshire - Kent - Lancashire - Leicestershire - Middlesex - Northamptonshire - Nottinghamshire - Somerset - Surrey - Warwickshire - Worcestershire - Yorkshire