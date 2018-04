From the section

Somerset squad Player Born Bat/bowl Tom Abell (Championship & One-Day Cup captain) Taunton, 05/03/1994 RHB RM Corey Anderson (Overseas, T20) Christchurch, NZ, 13/12/1990 LHB LMF Tom Banton Chiltern, 11/11/1998 RHB WK George Bartlett Frimley, 14/03/1998 RHB OB Dominic Bess Exeter, 22/07/1997 RHB OB Eddie Byrom Harare, Zimbabwe, 17/06/1997 LHB OB Josh Davey Aberdeen, 03/08/1990 RHB RMF Steven Davies Bromsgrove, 17/06/1986 LHB WK Ben Green Exeter, 28/09/1997 RHB RFM Lewis Gregory (T20 captain) Plymouth, 24/05/1992 RHB RFM Tim Groenewald Pietermaritzburg, SA,10/01/1984 RHB RMF James Hildreth Milton Keynes, 09/09/1984 RHB RFM Jack Leach Taunton, 22/06/1991 LHB SLA Johann Myburgh Pretoria, SA, 22/10/1980 RHB OB Craig Overton Barnstaple, 10/04/1994 RHB RMF Jamie Overton Barnstaple, 10/04/1994 RHB RFM Matt Renshaw (Overseas) Middlesbrough, 28/03/1996 LHB OB Tim Rouse Sheffield, 09/04/1996 RHB OB Ollie Sale Newcastle-under-Lyme, 30/09/1995 RHB RFM Peter Trego Weston-super-Mare, 12/06/1981 RHB RM Fin Trenouth London, 22/09/1998 RHB WK Marcus Trescothick Keynsham, 25/12/1975 LHB RM Roelof van der Merwe Johannesburg, SA, 31/12/1984 RHB SLA Paul van Meekeren Amsterdam, Netherlands, 15/01/1993 RHB RFM Max Waller Salisbury, 03/03/1988 RHB LB

