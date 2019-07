From the section

Lancashire squad Player Born Bat/bowl James Anderson Burnley, 30/07/1982 LHB RFM Tom Bailey Preston, 21/04/1991 RHB RFM George Balderson Manchester, 11/10/2000 LHB RM Josh Bohannon Bolton, 09/04/1997 RHB George Burrows 22/06/1998 RHB RMF Jos Buttler Taunton, 08/09/1990 RHB WK Shivnarine Chanderpaul Demerara, Guyana, 16/08/1974 LHB LB Steven Croft Blackpool, 11/10/1984 RHB RMF/WK Alex Davies Darwen, 23/08/1994 RHB WK James Faulkner (Overseas, T20) Launceston, Australia, 29/04/1990 RHB LFM Richard Gleeson Blackpool, 02/12/1987 RHB RM Brooke Guest Whitworth Park, 14/05/1997 RHB WK Haseeb Hameed Bolton, 17/01/1997 RHB LB Tom Hartley 03/05/1998 RHB SLA Liam Hurt Preston, 15/03/1994 RHB RMF Keaton Jennings Johannesburg, SA, 19/06/1992 LHB RMF Rob Jones Warrington, 03/11/1995 RHB LB George Lavelle Ormskirk, 24/03/2000 LHB WK Danny Lamb Preston, 07/09/1995 RHB RM Jake Lehmann (Overseas) Melbourne, Australia, 08/07/1992 LHB SLA Toby Lester Blackpool, 05/04/1993 LHB LFM Liam Livingstone Barrow-in-Furness, 04/08/1993 RHB LB Saqib Mahmood Birmingham, 25/02/1997 RHB RFM Jack Morley 25/06/2001 LHB SLA Graham Onions Gateshead, 09/09/1982 RHB RFM Matthew Parkinson Bolton, 24/10/1996 RHB OB Stephen Parry Manchester, 12/01/1986 RHB LB Dane Vilas (captain) Johannesburg, SA, 10/06/1985 RHB WK

