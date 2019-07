From the section

Surrey squad Player Born Bat/bowl Gus Atkinson Chelsea, 19/01/1998 RHB RM Gareth Batty Bradford, 13/10/1977 RHB OB Scott Borthwick Sunderland, 19/04/1990 LHB LB Rory Burns (Championship & One-Day Cup captain) Epsom, 26/08/1990 LHB WK Jordan Clark Whitehaven, 14/10/1990 RHB WK Rikki Clarke Orsett, 29/09/1981 RHB RMF Sam Curran Northampton, 03/06/1998 LHB LMF Tom Curran Cape Town, SA, 12/03/1995 RHB RFM Jade Dernbach (T20 captain) Johannesburg, SA, 03/03/1986 RHB RFM Matthew Dunn Egham, 05/05/1992 LHB RFM Dean Elgar (Overseas) Welkom, SA, 11/06/1987 LHB SLA Aaron Finch (Overseas, T20) Colac, Australia, 17/11/1986 RHB SLA Ben Foakes Colchester, 15/02/1993 RHB WK Arun Harinath (loan to Hampshire) Sutton, 26/03/1987 LHB OB Will Jacks Chertsey, 21/11/1998 RHB RM Conor McKerr South Africa, 19/01/1998 RHB RF Stuart Meaker Pietermaritzburg, SA, 21/01/1989 RHB RFM Morne Morkel Vereeniging, SA, 06/10/1984 LHB RF Ryan Patel Sutton, 26/10/1997 LHB RM Liam Plunkett Middlesbrough, 06/04/1985 RHB RFM Ollie Pope Chelsea, 02/01/1998 RHB WK Jason Roy Durban, SA, 21/07/1990 RHB Jamie Smith Epsom, 12/07/2000 RHB WK Mark Stoneman Newcastle-upon-Tyne, 26/06/1987 LHB Freddie van den Bergh Bickley, 14/06/1992 RHB SLA Amar Virdi Chiswick, 19/07/1998 RHB OB

