Leicestershire squad Player Born Bat/bowl Mohammad Abbas (Overseas) Sialkot, Pakistan, 10/03/1990 RHB RMF Hasan Azad Karachi, Pakistan, 07/01/1994 LHB OB Colin Ackermann (limited-overs captain) George, SA, 04/04/1991 RHB OB Aadil Ali Leicester, 29/12/1994 RHB OB Don Butchart Harare, Zimbabwe, 10/12/1998 RHB RM Mark Cosgrove Adelaide, Australia, 14/06/1984 LHB RM Will Davis Stafford, 06/03/1996 RHB RFM Harry Dearden Bury, 07/05/1997 LHB OB Neil Dexter Johannesburg, SA, 21/08/1984 RHB RMF Sam Evans Leicester, 20/12/1997 RHB OB Harry Funnell Leicester, 31/05/1999 LHB RM Gavin Griffiths Ormskirk, 19/11/1993 RHB RFM Lewis Hill Leicester, 05/10/1990 RHB WK/RM Paul Horton (Championship captain) Sydney, Australia, 20/09/1982 RHB RM Ateeq Javid Birmingham, 15/10/1991 RHB RMF Dieter Klein Lichtenburg, SA, 31/10/1988 RHB LMF Arron Lilley Tameside, 01/04/1991 RHB OB Ben Mike Nottingham, 24/08/1998 RHB RM Callum Parkinson Bolton, 24/10/1996 SLA Harry Swindells Leicester, 21/02/1999 RHB WK Tom Taylor Stoke-on-Trent, 21/12/1994 RHB RMF Chris Wright Chipping Norton, 14/07/1985 RHB RFM

