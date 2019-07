From the section

Hampshire squad Player Born Bat/bowl Kyle Abbott Empangeni, SA, 18/06/1987 RHB RFM Tom Alsop High Wycombe, 26/11/1995 LHB WK Keith Barker Manchester, 21/10/1986 LHB LM Gareth Berg Cape Town, SA, 18/01/1981 RHB RMF Harry Came Hampshire, 27/08/1998 RHB OB Mason Crane Shoreham-by-Sea, 18/02/1997 RHB LB Liam Dawson Swindon, 01/03/1990 RHB SLA Aneurin Donald Swansea, 20/12/1996 RHB OB Fidel Edwards Saint Peter, Barbados, 06/02/1982 RHB RF James Fuller Cape Town, SA, 24/01/1990 RHB RF Arun Harinath (loan from Surrey) Sutton, 26/03/1987 LHB OB Ian Holland (loan to Northants) Wisconsin, USA, 03/10/1990 RHB RM Lewis McManus Poole, 09/10/1994 RHB WK Chris Morris (Overseas, Twenty20) Pretoria, SA, 30/04/1987 RHB RFM Sam Northeast Ashford, 16/10/1989 RHB OB Felix Organ Sydney, Australia, 02/06/1999 RHB OB Ajinkya Rahane (Overseas) Ashwi-KD, India, 06/06/1988 RHB RM Rilee Rossouw Bloemfontein, SA, 09/10/1989 LHB OB Tom Scriven Oxford, 18/11/1998 RHB RMF Oliver Soames 27/10/1995 RHB RM Ryan Stevenson Torquay, 02/04/1992 RHB RFM Brad Taylor Winchester, 14/03/1997 RHB OB James Vince (captain) Cuckfield, 14/03/1991 RHB RM Joe Weatherley Winchester, 19/01/1997 RHB OB Brad Wheal Durban, SA, 28/08/1996 RHB RF Chris Wood Basingstoke, 27/06/1990 RHB LM

