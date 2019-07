From the section

Essex squad Player Born Bat/bowl Ben Allison Colchester, 18/12/1999 RHB RFM Aaron Beard Chelmsford, 15/10/1997 LHB RFM Ravi Bopara Forest Gate, 04/05/1985 RHB RM Nick Browne Leytonstone, 24/03/1991 LHB LB William Buttleman Chelmsford, 20/04/2000 RHB WK/OB Varun Chopra Barking, 21/06/1987 RHB OB Matt Coles (loan to Northamptonshire) Maidstone, 26/05/1990 LHB RFM Alastair Cook Gloucester, 25/12/1984 LHB Sam Cook Chelmsford, 04/08/1997 RHB RF Cameron Delport Durban, SA, 12/05/1989 LHB RM Simon Harmer (T20 captain) Pretoria, SA, 10/02/1989 RHB OB Feroze Khushi Whipps Cross, 23/06/1999 RHB Daniel Lawrence Whipps Cross, 12/07/1997 RHB LB Aron Nijjar Goodmayes, 24/09/1994 LHB SLA Rishi Patel Chigwell, 26/07/1998 RHB LB Michael Pepper Harlow, 25/06/1998 RHB WK Jack Plom Basildon, 27/08/1999 LHB RFM Jamie Porter Leytonstone, 25/05/1993 RHB RMF Matt Quinn Auckland, NZ, 28/02/1993 RHB RMF Peter Siddle (Overseas) Traralgon, Australia, 25/11/1984 RHB RFM Shane Snater Harare, Zimbabwe, 24/03/1996 RHB RM Ryan ten Doeschate (Championship & One-Day Cup captain) Port Elizabeth, SA, 30/06/1980 RHB RMF Paul Walter Basildon, 28/05/1994 LHB LM Tom Westley Cambridge, 13/03/1989 RHB OB Robbie White (loan from Middlesex) Ealing, 15/06/1995 RHB WK Adam Wheater Whipps Cross, 13/02/1990 RHB WK Adam Zampa (Overseas, T20) Shellharbour, Australia, 31/03/1992 RHB LBG

