From the section

Glamorgan squad Player Born Bat/bowl Connor Brown Caerphilly, 28/04/1997 RHB OB Kieran Bull Haverfordwest, 05/04/1995 RHB OB Lukas Carey Carmarthen, 17/07/1997 RHB RFM Kiran Carlson Cardiff, 16/05/1998 RHB OB Chris Cooke (Championship/One-Day Cup capt) Johannesburg, SA, 30/05/1986 RHB WK Tom Cullen Perth, Australia, 04/01/1992 RHB WK Marchant de Lange Tzaneen, SA, 13/10/1990 RHB RF Daniel Douthwaite Kingston-upon-Thames, 08/02/1997 RHB RMF Charlie Hemphrey Doncaster, 31/08/1989 RHB OB Michael Hogan Newcastle, Australia, 31/05/1981 RHB RFM Colin Ingram (T20 capt) Port Elizabeth, SA, 03/07/1985 LHB LB Marnus Labuschagne (Overseas) Klerksdorp, SA, 22/06/1994 RHB LB Mitchell Marsh (Overseas, T20) Perth, Australia, 20/10/1991 RHB RM Jeremy Lawlor Cardiff, 04/11/1995 RHB OB David Lloyd St Asaph, 15/06/1992 RHB OB Jamie McIlroy Hereford, 19/06/1994 RHB LFM Shaun Marsh (Overseas) Narrogin, Australia, 09/07/1983 LHB SLA Craig Meschede Johannesburg, SA, 21/11/1991 RHB RMF Owen Morgan Swansea, 11/04/1994 RHB SLA Billy Root Sheffield, 05/08/1992 LHB OB Andrew Salter Haverfordwest, 01/06/1993 RHB OB Nick Selman Brisbane, Australia, 18/10/1995 RHB RM Prem Sisodiya Cardiff, 21/09/1998 RHB SLA Ruaidhri Smith Glasgow, 05/08/1994 RHB RM Kazi Szymanski Torquay, 05/09/1999 RHB RMF Callum Taylor Newport, 19/06/1998 OB Timm van der Gugten Sydney, Australia, 25/02/1991 RHB RFM Graham Wagg Rugby, 28/04/1983 RHB LM Roman Walker Wrexham, 06/08/2000 RHB RFM Fakhar Zaman (Overseas, T20) Mardan, Pakistan, 10/04/1990 LHB SLA

Find out all the latest county signings on our ins and outs page.

Other county squads

Derbyshire - Durham - Essex - Gloucestershire - Hampshire - Kent - Lancashire - Leicestershire - Middlesex - Northamptonshire - Nottinghamshire - Somerset - Surrey - Sussex - Warwickshire - Worcestershire - Yorkshire