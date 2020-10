Because of the coronavirus pandemic, all games are being played at various venues around Sydney.

*Selected games (indicated with an asterisk and bold type) will have commentary on BBC Radio 5 Live Sports Extra, BBC Sounds, the BBC Sport website and app. Commentary details are subject to change.

October

25 Melbourne Renegades v Melbourne Stars, North Sydney Oval (00:20 GMT)

25 Adelaide Strikers v Hobart Hurricanes, Hurstville Oval (00:30 GMT)

25 Sydney Sixers v Sydney Thunder, North Sydney Oval (02:45 GMT)

25 Perth Scorchers v Brisbane Heat, Hurstville Oval (03:30 GMT)

25 Melbourne Stars v Sydney Thunder, North Sydney Oval (22:30 GMT)

25 Brisbane Heat v Melbourne Renegades, Hurstville Oval (22:30 GMT)

26*Perth Scorchers v Hobart Hurricanes, Hurstville Oval (03:30 GMT)

26 Sydney Sixers v Adelaide Strikers, North Sydney Oval (03:30 GMT)

31 Sydney Thunder v Adelaide Strikers, Sydney Showground (01:15 GMT)

31 Melbourne Renegades v Perth Scorchers, Drummoyne Oval (03:30 GMT)

31*Brisbane Heat v Hobart Hurricanes, Sydney Showground (d/n) (04:40 GMT)

31*Sydney Sixers v Melbourne Stars, Sydney Showground (d/n) (08:05 GMT)

31 Adelaide Strikers v Perth Scorchers, Drummoyne Oval (22:30 GMT)

31 Sydney Thunder v Brisbane Heat, Sydney Showground (23:20 GMT)

November

1 Melbourne Renegades v Sydney Sixers, Sydney Showground (02:45 GMT)

1 Hobart Hurricanes v Melbourne Stars, Drummoyne Oval (03:30 GMT)

3*Hobart Hurricanes v Melbourne Renegades, Blacktown International Sportspark (03:30 GMT)

3*Adelaide Strikers v Melbourne Stars, Blacktown International Sportspark (d/n) (08:05 GMT)

4*Perth Scorchers v Sydney Thunder, Blacktown International Sportspark (03:30 GMT)

4 Brisbane Heat v Sydney Sixers, Blacktown International Sportspark (d/n) (08:05 GMT)

7 Brisbane Heat v Adelaide Strikers, North Sydney Oval (01:15 GMT)

7 Melbourne Renegades v Sydney Thunder, Hurstville Oval (03:30 GMT)

7*Sydney Sixers v Hobart Hurricanes, North Sydney Oval (d/n) (04:40 GMT)

7*Melbourne Stars v Perth Scorchers, North Sydney Oval (d/n) (08:05 GMT)

7 Hobart Hurricanes v Sydney Thunder, Hurstville Oval (22:30 GMT)

7 Melbourne Renegades v Adelaide Strikers, North Sydney Oval (23:20 GMT)

8 Brisbane Heat v Melbourne Stars, North Sydney Oval (02:45 GMT)

8 Sydney Sixers v Perth Scorchers, Hurstville Oval (03:30 GMT)

10*Melbourne Stars v Adelaide Strikers, Blacktown International Sportspark (03:30 GMT)

10*Melbourne Renegades v Hobart Hurricanes, Blacktown International Sportspark (d/n) (08:05 GMT)

11*Perth Scorchers v Sydney Sixers, Blacktown International Sportspark (03:30 GMT)

11 Brisbane Heat v Sydney Thunder, Blacktown International Sportspark (08:05 GMT)

14 Perth Scorchers v Melbourne Renegades, Sydney Showground (01:15 GMT)

14 Adelaide Strikers v Brisbane Heat, Drummoyne Oval (03:30 GMT)

14*Hobart Hurricanes v Sydney Sixers, Sydney Showground (d/n) (04:40 GMT)

14 Sydney Thunder v Melbourne Stars, Sydney Showground (d/n) (08:05 GMT)

14 Adelaide Strikers v Sydney Sixers, Drummoyne Oval (22:30 GMT)

14 Hobart Hurricanes v Brisbane Heat, Sydney Showground (23:20 GMT)

15 Sydney Thunder v Perth Scorchers, Sydney Showground (02:45 GMT)

15 Melbourne Stars v Melbourne Renegades, Drummoyne Oval (03:30 GMT)

16 Hobart Hurricanes v Adelaide Strikers, Hurstville Oval (22:30 GMT)

17 Sydney Sixers v Brisbane Heat, Blacktown International Sportspark (03:30 GMT)

17*Perth Scorchers v Melbourne Stars, Hurstville Oval (03:30 GMT)

17*Sydney Thunder v Melbourne Renegades, Blacktown International Sportspark (d/n) (08:05 GMT)

17 Brisbane Heat v Perth Scorchers, Hurstville Oval (22:30 GMT)

18 Adelaide Strikers v Melbourne Renegades, Blacktown International Sportspark (03:30 GMT)

18*Melbourne Stars v Hobart Hurricanes, Hurstville Oval (03:30 GMT)

18 Sydney Thunder v Sydney Sixers, Blacktown International Sportspark (d/n) (08:05 GMT)

20 Melbourne Stars v Brisbane Heat, Drummoyne Oval (22:30 GMT)

21 Adelaide Strikers v Sydney Thunder, Drummoyne Oval (d/n) (03:30 GMT)

21 Hobart Hurricanes v Perth Scorchers, North Sydney Oval (d/n) (04:40 GMT)

21*Sydney Sixers v Melbourne Renegades, North Sydney Oval (d/n) (08:05 GMT)

21 Sydney Thunder v Hobart Hurricanes, Drummoyne Oval (22:30 GMT)

21 Perth Scorchers v Adelaide Strikers, North Sydney Oval (23:20 GMT)

22 Melbourne Stars v Sydney Sixers, North Sydney Oval (02:45 GMT)

22 Melbourne Renegades v Brisbane Heat, Drummoyne Oval (03:30 GMT)

25 Semi-finals

29 Final

NB Fixtures and start times are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made