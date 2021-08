ICC Men's T20 World Cup 2021

Matches played in Abu Dhabi, Dubai & Sharjah (UAE), and Al Amarat (Oman) after tournament was moved from India because of Covid-19 concerns.

First round

Group A: Ireland, Namibia, Netherlands, Sri Lanka Group B: Bangladesh, Oman, Papua New Guinea, Scotland Top two teams in each group qualify for Super 12 stage

October

17 Oman v Papua New Guinea, Al Amarat (11:00 BST)

17 Bangladesh v Scotland, Al Amarat (15:00 BST)

18 Ireland v Netherlands, Abu Dhabi (11:00 BST)

18 Sri Lanka v Namibia, Abu Dhabi (15:00 BST)

19 Scotland v Papua New Guinea, Al Amarat (11:00 BST)

19 Bangladesh v Oman, Al Amarat (15:00 BST)

20 Namibia v Netherlands, Abu Dhabi (11:00 BST)

20 Sri Lanka v Ireland, Abu Dhabi (15:00 BST)

21 Bangladesh v Papua New Guinea, Al Amarat (11:00 BST)

21 Oman v Scotland, Al Amarat (15:00 BST)

22 Namibia v Ireland, Sharjah (11:00 BST)

22 Sri Lanka v Netherlands, Sharjah (15:00 BST)

Super 12

Group 1: Australia, England, South Africa, West Indies, A1, B2 Group 2: Afghanistan, India, New Zealand, Pakistan, B1, A2 Top two teams in each group qualify for semi-finals

23 Australia v South Africa, Abu Dhabi (11:00 BST)

23 England v West Indies, Dubai (15:00 BST)

24 A1 v B2, Sharjah (11:00 BST)

24 India v Pakistan, Dubai (15:00 BST)

25 Afghanistan v B1, Sharjah (15:00 BST)

26 South Africa v West Indies, Dubai (11:00 BST)

26 Pakistan v New Zealand, Sharjah (15:00 BST)

27 England v B2, Abu Dhabi (11:00 BST)

27 B1 v A2, Abu Dhabi (15:00 BST)

28 Australia v A1, Dubai (15:00 BST)

29 West Indies v B2, Sharjah (11:00 BST)

29 Pakistan v Afghanistan, Dubai (15:00 BST)

30 South Africa v A1, Sharjah (11:00 BST)

30 Australia v England, Dubai (15:00 BST)

31 Afghanistan v A2, Abu Dhabi (10:00 GMT)

31 India v New Zealand, Dubai (14:00 GMT)

November

1 England v A1, Sharjah (14:00 GMT)

2 South Africa v B2, Abu Dhabi (10:00 GMT)

2 Pakistan v A2, Abu Dhabi (14:00 GMT)

3 New Zealand v B1, Dubai (10:00 GMT)

3 India v Afghanistan, Abu Dhabi (14:00 GMT)

4 Australia v B2, Dubai (10:00 GMT)

4 West Indies v A1, Abu Dhabi (14:00 GMT)

5 New Zealand v A2, Sharjah (10:00 GMT)

5 India v B1, Dubai (14:00 GMT)

6 Australia v West Indies, Abu Dhabi (10:00 GMT)

6 England v South Africa, Sharjah (14:00 GMT)

7 New Zealand v Afghanistan, Abu Dhabi (10:00 GMT)

7 Pakistan v B1, Sharjah (14:00 GMT)

8 India v A2, Abu Dhabi (14:00 GMT)

Knockout stage

10 Semi-final 1, Abu Dhabi* (14:00 GMT)

11 Semi-final 2, Dubai* (14:00 GMT)

14 Final, Dubai* (14:00 GMT)

*Semi-finals and final have reserve days

NB Fixtures and start times are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made