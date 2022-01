Hosts Australia are the reigning champions

First round

Group A: Sri Lanka, Namibia, Qualifier 2, Qualifier 3 Group B: West Indies, Scotland, Qualifier 1, Qualifier 4

October

16 Sri Lanka v Namibia, Geelong (05:00 BST)

16 Qualifier 2 v Qualifier 3, Geelong (09:00 BST)

17 West Indies v Scotland, Hobart (05:00 BST)

17 Qualifier 1 v Qualifier 4, Hobart (09:00 BST)

18 Namibia v Qualifier 3, Geelong (05:00 BST)

18 Sri Lanka v Qualifier 2, Geelong (09:00 BST)

19 Scotland v Qualifier 4, Hobart (05:00 BST)

19 West Indies v Qualifier 1, Hobart (09:00 BST)

20 Sri Lanka v Qualifier 3, Geelong (05:00 BST)

20 Namibia v Qualifier 2, Geelong (09:00 BST)

21 West Indies v Qualifier 4, Hobart (05:00 BST)

21 Scotland v Qualifier 1, Hobart (09:00 BST)

Super 12

Group 1: Afghanistan, Australia, England, New Zealand, Group A winners (A1), Group B runners-up (B2) Group 2: Bangladesh, India, Pakistan, South Africa, Group B winners (B1), Group A runners-up (A2)

October

22 New Zealand v Australia, Sydney (08:00 BST)

22 England v Afghanistan, Perth (12:00 BST)

23 A1 v B2, Hobart (05:00 BST)

23 India v Pakistan, Melbourne (09:00 BST)

24 Bangladesh v A2, Hobart (05:00 BST)

24 South Africa v B1, Hobart (09:00 BST)

25 Australia v A1, Perth (12:00 BST)

26 England v B2, Melbourne (05:00 BST)

26 New Zealand v Afghanistan, Melbourne (09:00 BST)

27 South Africa v Bangladesh, Sydney (04:00 BST)

27 India v A2, Sydney (08:00 BST)

27 Pakistan v B1, Perth (12:00 BST)

28 Afghanistan v B2, Melbourne (05:00 BST)

28 England v Australia, Melbourne (09:00 BST)

29 New Zealand v A1, Sydney (09:00 BST)

30 Bangladesh v B1, Brisbane (03:00 GMT)

30 Pakistan v A2, Perth (07:00 GMT)

30 India v South Africa, Perth (11:00 GMT)

31 Australia v B2, Brisbane (08:00 GMT)

November

1 Afghanistan v A1, Brisbane (04:00 GMT)

1 England v New Zealand, Brisbane (08:00 GMT)

2 B1 v A2, Adelaide (04:00 GMT)

2 India v Bangladesh, Adelaide (08:00 GMT)

3 Pakistan v South Africa, Sydney (08:00 GMT)

4 New Zealand v B2, Adelaide (04:00 GMT)

4 Australia v Afghanistan, Adelaide (08:00 GMT)

5 England v A1, Sydney (08:00 GMT)

6 South Africa v A2, Adelaide (00:00 GMT)

6 Pakistan v Bangladesh, Adelaide (04:00 GMT)

6 India v B1, Melbourne (08:00 GMT)

Knockout stage

9 First semi-final, Sydney (08:00 GMT)

10 Second semi-final, Adelaide (08:00 GMT)

11 Final, Melbourne (08:00 GMT)

