World Cup 2018: All the confirmed squads

Everton midfielder Gylfi Sigurdsson will be in Russia - who else will be?

With this summer's World Cup in Russia fast approaching, all 32 competing nations are set to name their squads.

BBC Sport will bring you the full list as they are named.

Gareth Southgate will name the England squad on 16 May.

Group A

Russia (final 23 to be confirmed)

Goalkeepers: Igor Akinfeev (CSKA Moscow), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrey Lunev (Zenit St Petersburg);

Defenders: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fedor Kudryashov (all Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscow), Roman Neustadter (Fenerbahce), Konstantin Rausch (Dynamo Moscow), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit St Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moscow);

Midfielders: Yuri Gazinskiy (Krasnodar), Alexsandr Golovin, Alan Dzagoev (both CSKA Moscow), Aleksandr Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (all Zenit St Petersburg), Roman Zobnin, Alexsandr Samedov (both Spartak Moscow), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscow), Aleksandr Tashaev (Dynamo Moscow), Denis Cheryshev (Villarreal);

Forwards: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Aleksey Miranchuk (Lokomotiv Moscow), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moscow).

Saudi Arabia

Egypt

Uruguay

Group B

Portugal

Spain

Morocco

Iran

Group C

France

Australia

Peru

Denmark

Group D

Argentina

Iceland (final 23 to be confirmed)

Goalkeepers: Hannes Halldorsson (Randers), Runar Alex Runarsson (Nordsjaelland), Frederik Schram (Roskilde);

Defenders: Ari Freyr Skulason (Lokeren), Hordur B. Magnusson (Bristol City), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Kari Arnason (Aberdeen), Holmar Orn Eyjolfsson (Levski Sofia), Sverrir Ingi Ingason (Rostov), Birkir Mar Saevarsson (Valur), Samuel Kari Fridjonsson (Valerenga).

Midfielders: Gylfi Sigurdsson (Everton), Aron Gunnarsson (Cardiff City), Emil Hallfredsson (Udinese), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Johann Berg Gudmundsson (Burnley), Olafur Ingi Skulason (Karabukspor), Arnor Ingvi Traustason (Malmo), Rurik Gislason (Sandhausen)

Forwards: Alfred Finnbogason (Augsburg), Bjorn Bergmann Sigurdarson (Rostov), Jon Dadi Bodvarsson (Reading), Albert Gudmundsson (PSV).

Croatia

Nigeria

Group E

Brazil

Switzerland

Costa Rica

Serbia

Group F

Germany

Mexico

Sweden

South Korea

Group G

Belgium

Panama

Tunisia

England

Group H

Poland (final 23 to be confirmed)

Goalkeepers: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea City), Lukasz Skorupski (Roma), Wojciech Szczesny (Juventus);

Defenders: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Marcin Kaminski (Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dynamo Kyiv), Michal Pazdan (Legia Warsaw), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund);

Midfielders: Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kadzior (Gornik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznan), Krzysztof Maczynski (Legia Warsaw), Slawomir Peszko (Lechnia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Sebastian Szymanski (Legia Warsaw), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze);

Forwards: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piatek (Cracovia), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), Kamil Wilczek (Brondby).

Senegal

Colombia

Japan