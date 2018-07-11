BBC Sport - Ole Gunnar Solskjaer backing England to reach World Cup final

Solskjaer backing England to reach World Cup final

Former Manchester United star Ole Gunnar Solskjaer is backing England in their World Cup semi-final against Croatia.

But while that game is being played in Moscow, Solskjaer will be managing Norwegian team Molde in a Europa League qualifying match in Northern Ireland.

They take on Irish Premiership team Glenavon at Mourneview Park in Lurgan (19:45 BST).

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