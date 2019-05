All the Women's World Cup squads

The 2019 Fifa Women's World Cup gets under way in just under a month when hosts France face Korea Republic in Paris on 7 June.

The competing nations have been announcing their squads for the tournament, including England, who named their 23 players on Wednesday.

Below are all the full squads to be announced so far...

Argentina

TBC

Australia

TBC

Brazil

TBC

Cameroon

TBC

Canada

TBC

Chile

TBC

China

TBC

England

Goalkeepers: Karen Bardsley (Man City), Mary Earps (Wolfsburg), Carly Telford (Chelsea)

Defenders: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Lyon), Rachel Daly (Houston Dash), Alex Greenwood (Man Utd), Steph Houghton (captain, Man City), Abbie McManus (Man City), Demi Stokes (Man City) Leah Williamson (Arsenal)

Midfielders: Karen Carney (Chelsea), Jade Moore (Reading), Jill Scott (Man City), Lucy Staniforth (Birmingham City), Georgia Stanway (Man City), Keira Walsh (Man City)

Forwards: Toni Duggan (Barcelona) Fran Kirby (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Nikita Parris (Man City), Jodie Taylor (Seattle Reign), Ellen White (Birmingham City)

France

Goalkeepers: Sarah Bouhaddi (Lyon), Solene Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal).

Defenders: Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui (Montpellier), Amel Majri (Lyon), Gridge Mbock Bathy Nka (Lyon), Eve Perisset (Paris St Germain), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aissatou Tounkara (Atletico Madrid).

Midfielders: Charlotte Bilbault (Paris FC), Elise Bussaglia (Dijon), Maeva Clemaron (Fluery), Onema Grace Geyoro (Paris St germain), Amandine Henry (Lyon), Gaetane Thiney (Paris FC).

Forwards: Viviane Asseyi (Bordeaux), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris St Germain), Valerie Gauvin (Montpellier), Emelyne Laurent (Guingamp), Eugenie Le Sommer (Lyon)

Germany

TBC

Italy

TBC

Jamaica

TBC

Japan

TBC

Netherlands

Goalkeepers: Loes Geurts (Kopparbergs/Goteborg), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Arsenal).

Defenders: Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier), Danique Kerkdijk (Bristol City), Stefanie van der Gragt (Barcelona), Liza van der Most (Ajax), Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es (Ajax), Desiree van Lunteren (Freiburg).

Midfielders: Jackie Groenen (Frankfurt), Inessa Kaagman (Everton), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern Munich), Sherida Spitse (Valerenga), Danielle van de Donk (Arsenal).

Forwards: Lineth Beerensteyn (Bayern Munich), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (Twente), Lieke Martens (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (Lyon).

New Zealand

Goalkeepers: Victoria Esson (Avaldsnes), Erin Nayler (Bordeaux), Nadia Olla (Western Springs).

Defenders: CJ Bott (Vittsjo GIK), Abby Erceg (North Carolina Courage), Anna Green (Miramar Rangers), Meikayla Moore (MSV Duisburg), Sarah Morton (Western Springs), Ali Riley (Chelsea), Stephanie Skilton (Papakura City), Rebekah Stott (Avaldsnes).

Midfielders: Katie Bowen (Utah Royals), Olivia Chance (Everton), Daisy Cleverley (California Golden Bears), Katie Duncan (Onehunga Sports), Annalie Longo (Unattached), Betsy Hassett (KR Reykjavik), Ria Percival (West Ham).

Forwards: Sarah Gregorius (Miramar Rangers), Emma Kete (Unattached), Paige Satchell (Three Kings United), Rosie White (Unattached), Hannah Wilkinson (Unattached).

Nigeria

TBC

Norway

Goalkeepers: Oda Bogstad (Arna-Bjornar), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Ingrid Hjelmseth (Stabaek)

Defenders: Stine Hovland (Sandviken), Cecilie Kvamme (Sandviken), Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Chelsea), Ingrid Wold (LSK Kvinner).

Midfielders: Vilde Boe Risa (Kopparbergs/Goteborg), Ingrid Engen (LSK Kvinner), Caroline Hansen (Wolfsburg), Synne Hansen (LSK Kvinner), Frida Maanum (Linkoping), Kristine Minde (Wolfsburg), Emilie Nautnes (Arna-Bjornar), Guro Reiten (LSK Kvinner), Karina Saevik (Kolbotn).

Forwards: Therese Asland (LSK Kvinner), Amalie Eikeland (Sandviken), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Elise Thorsnes (LSK Kvinner), Lisa-Marie Utland (Rosengard).

Scotland

TBC

South Africa

TBC

South Korea

TBC

Spain

TBC

Sweden

TBC

Thailand

TBC

United States

Goalkeepers: Adrianna Franch (Portland Thorns FC), Ashlyn Harris (Orlando Pride), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Defenders: Abby Dahlkemper (NC Courage), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (NC Courage), Ali Krieger (Orlando Pride), Kelley O'Hara (Utah Royals FC), Becky Sauerbrunn (Utah Royals FC), Emily Sonnett (Portland Thorns FC)

Midfielders: Morgan Brian (Chicago Red Stars), Julie Ertz (Chicago Red Stars), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Rose Lavelle (Washington Spirit), Allie Long (Reign FC), Samantha Mewis (NC Courage)

Forwards: Tobin Heath (Portland Thorns FC), Carli Lloyd (Sky Blue FC), Jessica McDonald (NC Courage), Alex Morgan (Orlando Pride), Christen Press (Utah Royals FC), Mallory Pugh (Washington Spirit), Megan Rapinoe (Reign FC)