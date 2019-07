Welsh Cup 2019-20

From the section

New Saints celebrate after beating Connah's Quay Nomads 3-0 to win the 2019 Welsh Cup

Qualifying Round One

Central

Abermule v Barmouth and Dyffryn Utd

Borth United v Machynlleth

Churchstoke v Waterloo Rovers

Kerry v Dolgellau Athletic

Llansantffraid Village v Four Crosses

Montgomery Town v Hay St Marys

Penparcau v Tywyn Bryncrug

Rhayader Town v Bow Street

North

Amlwch Town v Holyhead Town

Bangor 1876 v Llandudno Athletic

Brickfield Rangers v New Brighton Villa

Bro Goronwy v Blaenau Ffestiniog Amateurs

Castell Alun Colts v Llangollen Town

Cefn Mawr Rangers v CPD Sychdyn

Coedpoeth United v Rhostyllen

CPD Aberffraw v Llandudno Junction

CPD Llannefydd v Gwalchmai

Glan Conwy v Pentraeth

Llandyrnog United v Lex XI

Llanfairfechan Town v Kinmel Bay

Llanrwst United v Gaerwen

Mochdre Sports v Penmaenmawr Phoenix

Mynydd Isa v Llanuwchllyn

Mynydd Llandegai v Menai Bridge Tigers

Nefyn United v Llandudno Amateurs

Penycae v Caerwys

Rhosllanerchrugog v Plas Madoc

Rhydymwyn v Hawarden Rangers

South

Abertillery Bluebirds v Dinas Powys

AFC Porth v CRC Olympic

Blaenrhondda v Ynyshir Albions

Cardiff Corinthians v Pill YMCA

Cefn Cribwr BC v Ynysygerwn

Cwmbach Royal Stars v Newcastle Emlyn

Cwmbran Town v Tredegar Town

Ely Rangers v Risca United

Fairwater v Aberystwyth Exiles

FC Cwmaman v Penrhiwceiber Rangers

Lucas Cwmbran v Ton & Gelli BGC

Merthyr Saints v Quar Park Rangers

Newport City v Chepstow Town

Newport Civil Service v Caerphilly Athletic

Newport Corinthians v Canton Liberal

Panteg v Cardiff Draconians

Pencoed Athletic BGC v Trebanog

Penlan Club v Aberdare Town

Penydarren BGC v Treharris Athletic Western

Pontyclun v Trefelin BGC

Sully Sports v Caerleon

Treforest v Vale United

Treowen Stars v AFC Llwydcoed

Trethomas Bluebirds v AFC Whitchurch

Wattsville v Clwb Cymric

West End v Baglan Dragons

Ties to be played on weekend of 31 August/1 September