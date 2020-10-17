Inter Milan v AC Milan

Inter MilanInter Milan17:00AC MilanAC Milan
Line-ups
Inter Milan
- 1Handanovic
- 33D'Ambrosio
- 6de Vrij
- 11Kolarov
- 2Hakimi
- 77Brozovic
- 22Vidal
- 14Perisic
- 23Barella
- 10Martínez
- 9Lukaku
Substitutes
- 7Sánchez
- 13Ranocchia
- 24Eriksen
- 27Padelli
- 35Stankovic
- 36Darmian
- 42Moretti
- 46Vezzoni
- 47Squizzato
- 49Satriano
- 99Pinamonti
AC Milan
- 99Donnarumma
- 2Calabria
- 24Kjaer
- 13Romagnoli
- 19Hernández
- 4Bennacer
- 79Kessié
- 56Saelemaekers
- 10Calhanoglu
- 17da Conceição Leão
- 11Ibrahimovic
Substitutes
- 1Tatarusanu
- 5Dalot
- 7Castillejo Azuaga
- 8Tonali
- 14Conti
- 15Hauge
- 20Kalulu Kyatengwa
- 21Díaz
- 27Maldini
- 29Colombo
- 33Krunic
- 90Donnarumma
- Referee:
- Maurizio Mariani