Italian Serie A
Inter MilanInter Milan17:00AC MilanAC Milan
Venue: Giuseppe Meazza, Italy

Inter Milan v AC Milan

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Line-ups

Inter Milan

  • 1Handanovic
  • 33D'Ambrosio
  • 6de Vrij
  • 11Kolarov
  • 2Hakimi
  • 77Brozovic
  • 22Vidal
  • 14Perisic
  • 23Barella
  • 10Martínez
  • 9Lukaku

Substitutes

  • 7Sánchez
  • 13Ranocchia
  • 24Eriksen
  • 27Padelli
  • 35Stankovic
  • 36Darmian
  • 42Moretti
  • 46Vezzoni
  • 47Squizzato
  • 49Satriano
  • 99Pinamonti

AC Milan

  • 99Donnarumma
  • 2Calabria
  • 24Kjaer
  • 13Romagnoli
  • 19Hernández
  • 4Bennacer
  • 79Kessié
  • 56Saelemaekers
  • 10Calhanoglu
  • 17da Conceição Leão
  • 11Ibrahimovic

Substitutes

  • 1Tatarusanu
  • 5Dalot
  • 7Castillejo Azuaga
  • 8Tonali
  • 14Conti
  • 15Hauge
  • 20Kalulu Kyatengwa
  • 21Díaz
  • 27Maldini
  • 29Colombo
  • 33Krunic
  • 90Donnarumma
Referee:
Maurizio Mariani

Scores, Results & Fixtures

Saturday 17th October 2020

As It Stands

TeamPWDLFAGDPts
1AC Milan33007079
2Atalanta430114959
3Napoli430112488
4Sassuolo32109367
5Juventus32108267
6Inter Milan321010647
7Hellas Verona32014136
8Benevento320167-16
9Lazio311145-14
10Roma311135-24
11Genoa210147-33
12Bologna31024403
13Fiorentina310256-13
14Sampdoria310247-33
15SPEZ310237-43
16Parma310226-43
17Cagliari301238-51
18Torino200225-30
19Udinese300304-40
20Crotone3003210-80
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