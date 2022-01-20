Elche v Real Madrid

射门打偏。 球员罗德里戈 席尔瓦 德 戈斯 (皇家马德里)方式地点toto助攻跟随.
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Formation 4-4-2
Formation 4-3-3
射门打偏。 球员罗德里戈 席尔瓦 德 戈斯 (皇家马德里)方式地点toto助攻跟随.
射门被门将没收。古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切) 被扑救. 约翰·安德烈斯 莫西卡·帕拉西奥助攻.
罗德里戈 席尔瓦 德 戈斯 (皇家马德里).
菲德尔 德·拉·拖雷 (艾尔切)在赢得直接任意球.
维尼修斯何塞 派尚奥利维拉儒尼奥尔 (皇家马德里)在赢得直接任意球.
何塞·安东尼奥 费尔南德斯·波马雷斯 (艾尔切).
托尼 克罗斯 (皇家马德里)在赢得直接任意球.
赫利贝尔顿 赞帕塔 (艾尔切).
射门被门将没收。托尼 克罗斯 (皇家马德里) 被扑救. 卢卡斯 巴斯克斯·伊格雷西亚斯助攻.
射门打偏。 球员古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切)方式地点toto助攻. 赫拉德 贡巴乌·加里加助攻跟随.
角球， 艾尔切. 伊格纳西奥 费尔南德斯将球碰出底线.
射门被封堵。古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切) 被封堵. 约翰·安德烈斯 莫西卡·帕拉西奥助攻.
爱德华多 卡马维尼亚 (皇家马德里).
古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切)在赢得直接任意球.
维尼修斯何塞 派尚奥利维拉儒尼奥尔 (皇家马德里)在赢得直接任意球.
Raúl Guti (艾尔切).
射门打偏。 球员爱德华多 卡马维尼亚 (皇家马德里)方式地点toto助攻. 托尼 克罗斯助攻跟随.
古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切) 在射门击中门框，助攻. 何塞·安东尼奥 费尔南德斯·波马雷斯助攻接下来.
皇家马德里越位。马塞洛 维埃拉·达·席尔瓦·儒尼奥尔尝试直塞，但卢卡 约维奇处于越位位置.
角球， 皇家马德里. 迭戈 冈萨雷斯·波兰科将球碰出底线.