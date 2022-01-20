Spanish Copa del Rey
ElcheElche0Real MadridReal Madrid0

Elche v Real Madrid

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Line-ups

Elche

Formation 4-4-2

  • 25Werner
  • 14Palacios Zapata
  • 26Donald
  • 4González
  • 22Mojica
  • 17Ferrández Pomares
  • 8Gutiérrez Parejo
  • 2Gumbau
  • 16Chaves de la Torre
  • 12Pérez
  • 7Carrillo

Substitutes

  • 5Verdú
  • 10Milla
  • 11Morente Oliva
  • 13Badia
  • 27Marco
  • 28Andreu
  • 29Bri
  • 30Bono
  • 31de Palmas
  • 34Friaza

Real Madrid

Formation 4-3-3

  • 13Lunin
  • 17Vázquez
  • 6Nacho
  • 4Alaba
  • 12Marcelo
  • 15Valverde
  • 25Camavinga
  • 8Kroos
  • 21Rodrygo
  • 16Jovic
  • 20Vinícius Júnior

Substitutes

  • 7E Hazard
  • 10Modric
  • 14Casemiro
  • 18Bale
  • 19Ceballos
  • 22Isco
  • 23Mendy
  • 34Gila
  • 40Fuidias
  • 45Piñeiro
Referee:
Jorge Figueroa Vázquez

Match Stats

Home TeamElcheAway TeamReal Madrid
Possession
Home44%
Away56%
Shots
Home4
Away8
Shots on Target
Home1
Away3
Corners
Home2
Away3
Fouls
Home6
Away3

Live Text

  1. Post update

    射门打偏。 球员罗德里戈 席尔瓦 德 戈斯 (皇家马德里)方式地点toto助攻跟随.

  2. Post update

    射门被门将没收。古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切) 被扑救. 约翰·安德烈斯 莫西卡·帕拉西奥助攻.

  3. Post update

    罗德里戈 席尔瓦 德 戈斯 (皇家马德里).

  4. Post update

    菲德尔 德·拉·拖雷 (艾尔切)在赢得直接任意球.

  5. Post update

    维尼修斯何塞 派尚奥利维拉儒尼奥尔 (皇家马德里)在赢得直接任意球.

  6. Post update

    何塞·安东尼奥 费尔南德斯·波马雷斯 (艾尔切).

  7. Post update

    托尼 克罗斯 (皇家马德里)在赢得直接任意球.

  8. Post update

    赫利贝尔顿 赞帕塔 (艾尔切).

  9. Post update

    射门被门将没收。托尼 克罗斯 (皇家马德里) 被扑救. 卢卡斯 巴斯克斯·伊格雷西亚斯助攻.

  10. Post update

    射门打偏。 球员古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切)方式地点toto助攻. 赫拉德 贡巴乌·加里加助攻跟随.

  11. Post update

    角球， 艾尔切. 伊格纳西奥 费尔南德斯将球碰出底线.

  12. Post update

    射门被封堵。古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切) 被封堵. 约翰·安德烈斯 莫西卡·帕拉西奥助攻.

  13. Post update

    爱德华多 卡马维尼亚 (皇家马德里).

  14. Post update

    古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切)在赢得直接任意球.

  15. Post update

    维尼修斯何塞 派尚奥利维拉儒尼奥尔 (皇家马德里)在赢得直接任意球.

  16. Post update

    Raúl Guti (艾尔切).

  17. Post update

    射门打偏。 球员爱德华多 卡马维尼亚 (皇家马德里)方式地点toto助攻. 托尼 克罗斯助攻跟随.

  18. Post update

    古伊多·马塞洛 卡里略 (艾尔切) 在射门击中门框，助攻. 何塞·安东尼奥 费尔南德斯·波马雷斯助攻接下来.

  19. Post update

    皇家马德里越位。马塞洛 维埃拉·达·席尔瓦·儒尼奥尔尝试直塞，但卢卡 约维奇处于越位位置.

  20. Post update

    角球， 皇家马德里. 迭戈 冈萨雷斯·波兰科将球碰出底线.

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