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Champions League - Group C
Inter MilanInter Milan17:45Viktoria PlzenViktoria Plzen
Venue: Giuseppe Meazza, Italy

Inter Milan v Viktoria Plzen

Last updated on .From the section Champions League

Line-ups

Inter Milan

Formation 3-5-2

  • 24Onana
  • 37Skriniar
  • 15Acerbi
  • 95Bastoni
  • 2Dumfries
  • 23Barella
  • 20Çalhanoglu
  • 22Mkhitaryan
  • 32Dimarco
  • 10Martínez
  • 9Dzeko

Substitutes

  • 1Handanovic
  • 5Gagliardini
  • 6de Vrij
  • 8Gosens
  • 11Correa
  • 12Bellanova
  • 14Asllani
  • 21Cordaz
  • 33D'Ambrosio
  • 36Darmian
  • 90Lukaku

Viktoria Plzen

Formation 3-4-2-1

  • 36Stanek
  • 2Hejda
  • 4Pernica
  • 3Tijani
  • 24Havel
  • 23Kalvach
  • 20Bucha
  • 18Mosquera
  • 77Jirka
  • 88Vlkanova
  • 90Bassey

Substitutes

  • 6Pilar
  • 13Tvrdon
  • 15Chory
  • 16Jedlicka
  • 21Jemelka
  • 25Cermák
  • 44Holík
  • 99N'Diaye
Referee:
Andreas Ekberg

Scores, Results & Fixtures

Wednesday 26th October 2022

As It Stands

A

TeamPWDLFAGDPts
1Napoli44001741312
2Liverpool430112669
3Ajax4103812-43
4Rangers4004116-150

B

TeamPWDLFAGDPts
1Club Bruges431070710
2FC Porto42026606
3Atl Madrid411225-34
4B Leverkusen410326-43

C

TeamPWDLFAGDPts
1Bayern Munich44001321112
2Inter Milan42116517
3Barcelona41128714
4Viktoria Plzen4004316-130

D

TeamPWDLFAGDPts
1Tottenham42115417
2Marseille42026426
3Sporting42026606
4Frankfurt411236-34

E

TeamPWDLFAGDPts
1Chelsea531183510
2AC Milan52128717
3RB Salzburg51315506
4Dinamo Zagreb511339-64

F

TeamPWDLFAGDPts
1Real Madrid5311105510
2RB Leipzig53029909
3Shakhtar Donetsk51318626
4Celtic5023310-72

G

TeamPWDLFAGDPts
1Man City53201111011
2B Dortmund52219458
3Sevilla512259-45
4FC Copenhagen5023011-112

H

TeamPWDLFAGDPts
1PSG5320146811
2Benfica5320106411
3Juventus5104811-33
4Maccabi Haifa5104615-93
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