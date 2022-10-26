Inter Milan v Viktoria Plzen

Inter MilanInter Milan17:45Viktoria PlzenViktoria Plzen
Line-ups
Inter Milan
Formation 3-5-2
- 24Onana
- 37Skriniar
- 15Acerbi
- 95Bastoni
- 2Dumfries
- 23Barella
- 20Çalhanoglu
- 22Mkhitaryan
- 32Dimarco
- 10Martínez
- 9Dzeko
Substitutes
- 1Handanovic
- 5Gagliardini
- 6de Vrij
- 8Gosens
- 11Correa
- 12Bellanova
- 14Asllani
- 21Cordaz
- 33D'Ambrosio
- 36Darmian
- 90Lukaku
Viktoria Plzen
Formation 3-4-2-1
- 36Stanek
- 2Hejda
- 4Pernica
- 3Tijani
- 24Havel
- 23Kalvach
- 20Bucha
- 18Mosquera
- 77Jirka
- 88Vlkanova
- 90Bassey
Substitutes
- 6Pilar
- 13Tvrdon
- 15Chory
- 16Jedlicka
- 21Jemelka
- 25Cermák
- 44Holík
- 99N'Diaye
- Referee:
- Andreas Ekberg