Lewandowski moved from Bayern Munich to Barcelona in the summer

Barcelona striker Robert Lewandowski has been picked in Poland's squad for the 2022 World Cup.

The 34-year-old also played in 2018, when Poland qualified for the first time in 12 years.

Aston Villa defenders Jan Bednarek and Matty Cash, and midfielder Krystian Bielik, who is on loan at Birmingham City from Derby, are the three England-based players in the squad.

Napoli's Piotr Zielinski and Juventus forward Arkadiusz Milik also feature.

Poland, managed by Czeslaw Michniewicz, play Mexico on 22 November, Saudi Arabia on 26 November and Argentina on 30 November in Group C.

Poland squad

Goalkeepers: Bartlomiej Dragowski (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus).

Defenders: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (FC Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma).

Midfielders: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Athens), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Forwards: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC).