Here are the latest squads for the Women's World Cup 2023 as they are announced by the 32 different nations:

England

Goalkeepers: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa), Ellie Roebuck (Manchester City).

Defenders: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Esme Morgan (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal).

Midfielders: Laura Coombs (Manchester City), Jordan Nobbs (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Barcelona), Katie Zelem (Manchester United).

Forwards: Rachel Daly (Aston Villa), Bethany England (Tottenham Hotspur), Lauren Hemp, (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Katie Robinson (Brighton & Hove Albion), Alessia Russo (Manchester United).

France

(Provisional 26-player squad)

Goalkeepers: Mylene Chavas (Bordeaux), Solene Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (PSG).

Defenders: Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Manchester United), Elisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Maelle Lakrar (Montpellier), Eve Perisset (Chelsea), Wendie Renard (Lyon), Aissatou Tounkara (Manchester United).

Midfielders: Kenza Dali (Aston Villa), Laurina Fazer (PSG), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Angel City), Oriane Jean-Francois (PSG), Lea Le Garrec (FC Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid).

Forwards: Viviane Asseyi (West Ham), Vicki Becho (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Naomie Feller (Real Madrid), Eugenie Le Sommer (Lyon), Clara Mateo (Paris FC).

Germany

(Provisional 28-player squad)

Goalkeepers: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Merle Frohms (Wolfsburg), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Ena Mahmutovic (MSV Duisburg).

Defenders: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Marina Hegering (Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sarai Linder (Hoffenheim), Sjoeke Nusken (Eintracht Frankfurt, joining Chelsea in July), Felicitas Rauch (Wolfsburg), Carolin Simon (Bayern Munich).

Midfielders: Sara Dabritz (Lyon), Chantal Hagal (Hoffenheim), Svenja Huth (Wolfsburg), Paulina Krumbiegel (Hoffenheim), Lena Lattwein (Wolfsburg), Melanie Leupolz (Chelsea), Sydney Lohmann (Bayern Munich), Lina Magull (Bayern Munich), Lena Oberdorf (Wolfsburg).

Forwards: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (Wolfsburg), Klara Buhl (Bayern Munich), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Alexandra Popp (Wolfsburg), Lea Schuller (Bayern Munich), Tabea Wassmuth (Wolfsburg).

Netherlands

(Provisional 30-player squad)

Goalkeepers: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Jacintha Weimar (Feyenoord).

Defenders: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (Twente), Merel van Dongen (Atletico Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Inter Milan), Dominique Janssen (Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Lynn Wilms (Wolfsburg).

Midfielders: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Danielle van de Donk (Lyon), Damaris Egurrola (Lyon), Jackie Groenen (PSG), Wieke Kaptein (FC Twente) Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax).

Forwards: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romee Leuchter (Ajax), Lieke Martens (PSG), Shanice van de Sanden (Liverpool), Katja Snoeijs (Everton), Alieke Tuin (Fortuna).

Portugal

Goalkeepers: Rute Costa (Benfica), Ines Pereira (Servette), Patricia Morais (Braga).

Defenders: Ana Seica (Benfica), Carole da Silva Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilla), Joana Marchao (Parma), Lucia Alves (Benfica), Silvia Rebelo (Benfica).

Midfielders: Ana Rute (Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Braga), Fatima Pinto (Deportivo Alaves), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante).

Forwards: Ana Borges (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jessica Silva (Benfica), Telma Encarnacao (CS Maritimo).

South Africa

(Provisional 36-player squad)

Goalkeepers: Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns FC), Kaylin Swart (JVW FC), Regirl Ngobeni (UWC), Kebotseng Moletsane (Royal AM), Asa Rabalao (University of Pretoria).

Defenders: Asande Hadebe (Sunflower WFC), Karabo Dhlamini (Mamelodi Sundowns FC), Fikile Magama (UWC), Cimone Sauls (JVW FC), Lebohang Ramalepe (Mamelodi Sundowns FC), Tiisetso Makhubela (Mamelodi Sundowns FC), Lonathemba Mhlongo (UWC), Noko Matlou (SD Eibar), Bambanani Mbane (Mamelodi Sundowns FC), Bongeka Gamede (UWC).

Midfielders: Thubelihle Shamase (UJ FC), Kholosa Biyana (UWC), Thalea Smidt (University of Pretoria), Refiloe Jane (Sassoulo FC), Sibulele Holweni (UWC), Nomvula Kgoale (TS Galaxy), Linda Motlhalo (Glasgow City), Robyn Moodaly (JVC FC), Amogelang Motau (UWC).

Forwards: Nicole Michael (TS Galaxy), Gabriela Salgado (JVW FC), Sphumelele Shamase (UJ FC), Jermaine Seoposenwe (FC Juarez), Noxolo Cesane (Tigres Femenil), Melinda Kgadiete (Mamelodi Sundowns FC), Nthabiseng Majiya (Richmond Ladies), Lelona Daweti (Mamelodi Sundowns FC), Wendy Shongwe (University of Pretoria), Ntombifikile Ndlovu (UWC), Hildah Magaia (Sejong Sportstoto), Thembi Kgatlana (Racing Louisville).