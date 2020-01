Best win ratio in Formula 1

From the section

Minimum 20 starts. Drivers without a race win ordered by average points scored.

Rank Nationality Name Starts Wins Win ratio 1 ARG J-M Fangio 51 24 2.125 2 ITA A Ascari 32 13 2.461 3 GB J Clark 72 25 2.88 4 GER S Vettel 120 39 3.077 5 GER M Schumacher 306 91 3.363 6 GB Jy Stewart 99 27 3.666 7 FRA A Prost 199 51 3.902 8 BRZ A Senna 161 41 3.926 9 GB S Moss 66 16 4.125 10 GB D Hill 115 22 5.227 11 GB L Hamilton 129 22 5.864 12 GB N Mansell 187 31 6.032 13 GB T Brooks 38 6 6.333 14 ITA G Farina 33 5 6.6 15 SPA F Alonso 215 32 6.719 16 AUT N Lauda 171 25 6.84 17 FIN M Hakkinen 161 20 8.05 18 AUS J Brabham 126 14 9 19 GB J Hunt 92 10 9.2 20 FIN K Raikkonen 192 20 9.6 21 AUS A Jones 116 12 9.666 22 BRZ N Piquet Snr 229 23 23 23 AUT J Rindt 60 6 10 24 BRZ E Fittipaldi 144 14 10.286 25 GB P Collins 32 3 10.666 26 US Ma Andretti 128 12 10.666 27 SA J Scheckter 111 10 11.1 28 CAN G Villeneuve 67 6 11.1666 29 ARG C Reutemann 146 12 12.166 30 SWE R Peterson 123 10 12.3 31 GB G Hill 176 14 12.571 32 ARG J-F Gonzalez 26 2 13 33 COL J-P Montoya 94 7 13.428 34 GER W Von Trips 27 2 13.5 35 NZ D Hulme 112 8 14 36 BEL J Ickx 114 8 14.25 37 CAN J Villeneuve Jnr 163 11 14.82 38 GB M Hawthorn 45 3 15 39 US P Revson 30 2 15 40 US P Hill 48 3 16 41 GB J Button 247 15 16.466 42 BRZ F Massa 191 11 17.363 43 GB J Surtees 111 6 18.5 44 GB D Coulthard 246 13 18.923 45 ITA G Baghetti 21 1 21 46 FRA R Arnoux 149 7 21.285 47 US D Gurney 86 4 21.5 48 FRA D Pironi 70 3 23.333 49 AUT G Berger 235 10 23.5 50 AUS M Webber 215 9 23.888 51 ITA L Musso 24 1 24 52 FRA J-P Jabouille 49 2 24.5 53 NZ B McLaren 100 4 25 54 MEX P Rodriguez 54 2 27 55 FIN K Rosberg 139 5 27.8 56 BRZ R Barrichello 322 11 29.272 57 FRA J Laffite 176 6 29.333 58 GER R Schumacher 180 6 30 59 GB P Gethin 30 1 30 60 GB J Watson 152 5 30.4 61 SWE G Nilsson 31 1 31 62 SWI G Regazzoni 157 5 31.4 63 GB E Irvine 145 4 36.25 64 ITA M Alboreto 198 5 39.6 65 FRA M Trintignant 82 2 41 66 ITA L Bandini 42 1 42 67 ITA R Patrese 256 6 42.666 68 FRA F Cevert 46 1 46 69 FRA P Depailler 95 2 47.5 70 SWI J Siffert 96 2 48 71 GER N Rosberg 147 3 49 72 GB I Ireland 50 1 50 73 US R Ginther 52 1 52 74 GER H-H Frentzen 156 3 52 75 GB J Herbert 160 3 53.333 76 ITA E De Angelis 108 2 54 77 BEL T Boutsen 163 3 54.33 78 FRA P Tambay 114 2 57 79 VEN P Maldonado 58 1 58 80 BRZ C Pace 71 1 71 81 ITA V Brambilla 74 1 74 82 POL R Kubica 76 1 76 83 ITA A Nannini 76 1 76 84 ITA G Fisichella 229 3 76.33 85 FRA J-P Beltoise 84 1 84 86 GER J Mass 104 1 104 87 SWE J Bonnier 104 1 104 88 FIN H Kovalainen 111 1 111 89 FRA O Panis 157 1 157 90 FRA J Alesi 201 1 201 91 ITA J Trulli 252 1 252 92 ITA L Villoresi 31 93 SWE S Johansson 57 94 SA A Maggs 25 95 FRA J Behra 52 96 FRA R Grosjean 45 97 GB M Spence 36 98 NZ C Amon 96 99 FRA H Schell 56 100 SWI E De Graffenried 22 101 GER N Heidfeld 183 102 FRA L Rosier 38 103 GB M Brundle 158 104 AUT A Wurz 69 105 US M Gregory 38 106 GB P Courage 27 107 GB T Pryce 42 108 GB M Blundell 61 109 GB M Hailwood 53 110 SWE R Wisell 22 111 FRA R Manzon 28 112 GB R Salvadori 47 113 GB D Warwick 146 114 GB R Anderson 25 115 US E Cheever 132 116 BRZ C Fittipaldi 40 117 FIN M Salo 109 118 IRE D Daly 49 119 NZ H Ganley 35 120 GER N Hulkenberg 57 121 MEX S Perez 56 122 SWI M Surer 82 123 GER H-J Stuck 74 124 JPN K Kobayashi 60 125 GB T Taylor 27 126 GB P Di Resta 58 127 JPN S Nakajima 74 128 NED C De Beaufort 28 129 BRZ R Moreno 41 130 ITA T Fabi 64 131 MEX H Rebaque 41 132 AUT K Wendlinger 41 133 FRA P Streiff 53 134 FRA H Pescarolo 56 135 GER R Stommelen 53 136 BRZ Piquet N Jnr 28 137 FRA E Bernard 45 138 FRA J-P Jarier 134 139 GB J Oliver 48 140 ITA I Capelli 93 141 ITA M Baldi 36 142 GB J Palmer 82 143 FIN J Jarvilehto 62 144 ITA A De Cesaris 208 145 BRZ M Gugelmin 74 146 BRZ C Da Matta 28 147 FRA E Comas 59 148 ITA P-L Martini 119 149 GER T Glock 91 150 JPN T Sato 90 151 GER S Bellof 20 152 GER C Danner 35 153 BRZ A Pizzonia 20 154 ITA A Caffi 56 155 AUS T Schenken 34 156 JPN A Suzuki 63 157 ITA B Giacomelli 69 158 ITA S Modena 70 159 ITA A De Adamich 29 160 JPN S Nakano 33 161 BRZ P Diniz 98 162 GER A Sutil 109 163 ITA A Merzario 57 164 FRA Y Dalmas 23 165 ITA G Morbidelli 67 166 ITA N Larini 49 167 AUT C Klien 49 168 SPA M Gene 36 169 BRZ W Fittipaldi 35 170 NED J Verstappen 106 171 ITA E Pirro 36 172 BEL B Gachot 47 173 JPN K Nakajima 36 174 CHI E Salazar 24 175 ITA A Zanardi 42 176 BEL J Claes 23 177 FRA P Alliot 109 178 FRA S Bourdais 27 179 DEN J Magnussen 24 180 SWI S Buemi 55 181 SPA P De La Rosa 104 182 FRA J-E Vergne 39 183 NED H Rothengatter 25 184 BRZ B Senna 46 185 BRZ R Boesel 23 186 JPN U Katayama 94 187 POR P Lamy 32 188 ITA G Tarquini 38 189 SPA L Perez-Sala 26 190 SPA J Alguersuari 46 191 POR T Monteiro 37 192 US B Lunger 34 193 FRA O Grouillard 41 194 GB M Beuttler 28 195 AUS D Ricciardo 50 196 GB R Keegan 25 197 GER Man Winkelhock 47 198 ITA V Liuzzi 80 199 ITA L Badoer 50 200 ITA P Ghinzani 75 201 RUS V Petrov 57 202 BRZ R Rosset 26 203 JPN T Takagi 32 204 BRZ R Zonta 36 205 HUN Z Baumgartner 20 206 BRZ E Benoldi 28 207 ARG G Mazzacane 21 208 IND N Karthikeyan 46 209 NED C Albers 46 210 US S Speed 28 211 BRZ T Marques 24 212 COL R Guerrero 21 213 NED J Lammers 23 214 AUS D Brabham 24

Drivers without a win ranked in order of average points per race.