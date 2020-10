Last updated on .From the section Get Inspired

Gaisgeach gun Urram a' BhBC 2020 - Teirmichean is Cumhaichean

Earrann 1

1. Tha neach sam bith a tha a' còmhnaidh san RA (a' gabhail a-steach Eileanan Chaolas Shasainn agus Eilean Mhanainn) a tha 16 no nas sine air 1 Faoilleach 2020 comasach a bhith air an ainmeachadh, ach a-mhàin feadhainn a tha air na duaisean Gaisgeach gun Urram a' BhBC a bhuannachadh cheana, luchd-obrach Buidheann a' BhBC no neach sam bith a tha co-cheangailte ris na duaisean agus an dlùth chàirdean. Feumaidh feadhainn a bhios air an ainmeachadh agus a tha fo aois 18 cead bhom pàrantan mus tèid an ainmeachadh. Is dòcha gun tèid iarraidh oirbh aois, dearbh-aithne, ion-roghnachd agus cead a dhearbhadh (far a bheil sin iomchaidh).

2. Feumaidh an neach a thèid ainmeachadh:

(i) a bhith na neach air leth, no a bhith nan dithis a-mhàin, a tha le chèile an sàs san aon ghnìomh;

(ii) a bhith a' cuideachadh dhaoine a tha an sàs ann an gnìomh corporra no spòrs ann an riochd neo-dhreuchdail (agus feumaidh buidheann riaghlaidh aithnichte a bhith aig a' ghnìomh chorporra). Faic an liosta an seo - https://sportscotland.org.uk/media/2276/uk-recognised-ngbs-and-sport-list-april-2017.pdf;

(iii) a bhith a' tabhann cuideachadh nach eil mar phàirt àbhaisteach den obair no a bhios a' gabhail àite gu nàdarra aig an àite obrach;

(iv) a bhith a' toirt taic gu saor-thoileach gun duais airgid ;

(v) gun a bhith ceangailte ri buidheann aig a bheil ceanglaichean cràbhach no a tha na charthannais;

(vi) a bhith airidh a-rèir beachd an neach-ainmeachaidh air Duais a' BhBC;

(vii) gun mì-chliù a thoirt air a' BhBC (a-rèir ùghdarras a' BhBC a-mhàin); agus

(viii) a bhith air aontachadh no air cead pàrant fhaighinn a bhith air ainmeachadh.

3. Faodaidh ainmeachaidhean a bhith air an dèanamh tro:

bbc.co.uk/unsunghero far am faodar foirm a luchdachadh a-nuas, a lìonadh a-steach agus a chur air post-dealain gu unsunghero@bbc.co.uk

No tro bbc.co.uk/unsunghero le ceangal ris an riochd foirm air-loidhne. Faodaidh tagraidhean a bhith nam faidhlichean sgrìobhte, fuaim no bhideo.

Thèid tagraidhean a ghabhail bho Dhimàirt 22mh Sultain 2020 agus feumar am faighinn ro 11.59f (uair na R.A.) air Didòmhnaich 25mh Dàmhair 2020. Tha casg air gach dòigh tagraidh - ma bhios barrachd na dà mhionaid de bhideo no fuaim air a chur a-steach cha tèid ach a' chiad dà mhionaid a sgrùdadh. Cha tèid sgrùdadh a dhèanamh ach air a' chiad 800 facal de thagradh sgrìobhte (air-loidhne no ann am post-d).

4. Chan fhaod neach ach aon ainmeachadh a chur air adhart agus bu chòir foirm oifigeil a' BhBC a chleachdadh (air a luchdachadh a-nuas no air-loidhne). Bu chòir do dhaoine a tha ag ainmeachadh cuideigin innse a bheil càirdeas proifeiseanta no pearsanta aca leis an neach no an dithis a tha iad air ainmeachadh.

5. Suidhichidh am BBC riochdaire anns gach fear de na 12 Roinn ann an Sasainn agus Alba, A' Chuimrigh agus Èirinn a Tuath agus cuiridh gach roinn suas ri 10 ainmeachaidhean air geàrr-liosta airson am panail bhòtaidh roinneil aca.

Is iad slatan-tomhais na geàrr-liosta:

(i)Meud tabhartas an neach-ainmichte aig ìre ionadail a thaobh an spòrs no gnìomh corporra

(ii)A' bhuaidh a tha iad air a thoirt air daoine fa leth agus/no air an coimhearsnachd ionadail; agus

(iii)Na h-ìobairtean pearsanta a tha iad air a dhèanamh no an dealas a tha iad air a nochdadh.

6. Coinnichidh pannalan breithneachaidh roinneil air am bi luchd-obrach a' BhBC agus feadhainn nach eil ceangailte ris a' BhBC gus Duais Gaisgeach gun Urram a' BhBC 2020 a thaghadh airson an roinn aca fhèin bhon fheadhainn a bha air a' gheàrr-liosta agus stèidhichte air a' gheàrr-liosta gu h-àrd. Bidh na 15 a bhuannaich anns na roinnean airidh air prìomh dhuais Gaisgeach gun Urram a' BhBC 2020.

7. Faodar iarraidh air neach sam bith a bhios air ainmeachadh fiosrachadh a thoirt mu thagraidhean eucoir no sìobhalta sam bith a tha ri thighinn nan aghaidh, no a chaidh a fhrithealadh orra agus dìtidhean sam bith a tha fhathast gun a thighinn gu ceann. Ma bhios feum aig a' BhBC air a-seo thèid iarraidh air luchd-ainmeachaidh an ainm a chuir ri foirm ceadachaidh aig àm an iarrtais. Feumaidh luchd-ainmichte air an tèid am fiosrachadh seo iarraidh innse dhan BhBC mu atharrachaidhean sam bith a thaobh an fhiosrachaidh a chaidh a thoirt suas chun an àm a thèid an neach a bhuannaich ainmeachadh. Thèid dèiligeadh ris an fhiosrachadh seo ann an dòigh air leth dìomhair, agus, mar fhiosrachadh pearsanta sam bith, a rèir Poileasaidh Prìobhaideachd a' BhBC.

8. Faodaidh am BBC sgrùdadh-beatha a dhèanamh air an fheadhainn a fhuair chun a' gheàrr-liosta. Ma bhios feum aig a' BhBC air a-seo thèid iarraidh air luchd-ainmeachaidh an ainm a chuir ri foirm ceadachaidh aig an àm. Bidh an co-dhùnadh a thaobh an fheadhainn a thèid an taghadh mar luchd-buannachaidh roinneil no a' phrìomh dhuais (a bhios an urra ri co-dhùnadh a' phannal breithneachaidh a-mhàin) a-rèir an fhiosrachaidh a chaidh a lorg no a chaidh innse leis an luchd-inntrigidh fhèin.

9. Coinnichidh pannal bhritheamhan nàiseanta an uair sin gus am prìomh neach-buannachaidh a thaghadh bho na 15 luchd-buannachaidh roinneil, stèidhichte air na slatan-tomhais a chaidh an ainmeachadh cheana, pàipearan-taic sam bith eile agus film BBC goirid mu gach neach. Thathar an dùil gum bi riochdachadh air a' phannal bhon BhBC, prìomh luchd spòrs agus cuideigin a bhuannaich Duais Gaisgeach gun Urram a' BhBC ron seo ma bhios sin comasach. Bidh neach-dearbhaidh neo-eisimeileach a' cumail sùil air a' phròiseas breithneachaidh.

10. Thèid am prìomh neach-buannachaidh ainmeachadh beò air prògram BBC One Sports Personality of the Year 2020, a bhios aig an ìre sa air a chumail air Didòmhnaich 20mh Dùbhlachd agus thèid cuireadh a thoirt don luchd-buannachaidh roinneil air fad agus aoigh gach neach a bhith an làthair.

11. Tha am facal mu dheireadh aig na britheamhan a thaobh cò a bhuannaich. Cha tèid conaltradh a chumail ann an sgrìobhadh mu na duaisean.

12. Gheibh an luchd-buannachaidh roinneil air fad cupa Duais Gaisgeach gun Urram a' BhBC 2020 agus gheibh an neach-buannachaidh nàiseanta cupa Duais Nàiseanta Gaisgeach gun Urram a' BhBC 2020. Chan eil airgead air a thoirt seachad idir agus chan fhaodar an duais a reic no a thoirt seachad do dhuine air dhòigh sam bith.

13. Feumaidh an luchd-buannachaidh air fad aontachadh com-pàirteachadh ann an sanasachd an dèidh làimh ma thèid iarraidh orra.

14. Tha am BBC a' gleidheadh a' chòir:

(i) a bhith ag atharrachadh amannan fosglaidh is dùnaidh airson a bhith a' cur a-steach ainmeachaidhean agus airson a bhith ag atharrachadh an ceann-là airson a bhith ag innse cò a fhuair na duaisean;

(ii) neach-ainmichte sam bith a dhì-cheadachadh ma bhriseas e/i na riaghailtean no a tha air foill sam bith a chleachdadh; agus/no

(iii) cur-às do na duaisean no an atharrachadh, no am pròiseas taghaidh is na slatan-tomhais atharrachadh, aig ìre sam bith, ma tha e le beachd fa leth gu bheil sin riatanach no ma dh'èireas suidheachaidhean air nach eil smachd aige.

15. Chan urrainn dhan BhBC, a fo-chunnraidheaan, a fo-chuideachdan agus/no buidhnean uallach sam bith a ghabhail airson fàilligeadh teicnigeach sam bith no mearachd-obrachaidh no duilgheadas sam bith eile a dh'fhaodadh adhbharachadh nach biodh ainmeachadh air a chlàradh ann an dòigh cheart.

16. Bithear a' meas gum bi na daoine a bhios ag ainmeachadh dhaoine agus an luchd-ainmeachaidh iad fhèin a' gabhail ris na riaghailtean sin agus ag aontachadh gun cùm iad riutha.

Earrann 2 - Gaisgeach Òg gun Urram a' BhBC 2020

Tha na teirmichean is cumhaichean mar Earrann 1 a thuilleadh air na leanas gu h-ìosal.

17. Thèid an duais ainmeachadh às dèidh Sir Caiptean Tom Moore, mar thoradh air na rinn e airson airgead a chruinneachadh tro spòrs agus tro eacarsaich. Se Duais Caiptean Tom Moore do Ghaisgeach Òg gun Urram a bhios ann.

18. Faodar neach sam bith san RA fo aois 16 air 1mh Faoilleach 2020 a bhith air an cur air adhart airson na duais, ach a-mhàin feadhainn aig a bheil ceangal ris a' BhBC neo ri na duaisean no na teaghlaichean aca. Feumar cead pàrant fhaotainn mus tèid ainm dhuine sam bith a chur air adhart. Thèid dearbhadh iarraidh air aois, dè cho freagarrach sa tha an neach agus dearbhadh cead iarraidh cuideachd.

19. Tha na tha sgrìobhte ann an Earrann 1, roinn 2 gu h-àrd a dhìth a thaobh tagraichean sam bith, a thuilleadh air puing (viii); faodaidh daoine nas sine na 13 ainmean a chur air adhart. Ma tha an neach a tha cur tagraiche air adhart eadar 13-17, feumar cead fhaighinn bho phàrantan an tagraiche cuideachd. Chan fhaod duine fo aois 13 tagraiche a chur air adhart airson na duais.

20. Tha an ùine, foirmichean agus eile mar a th' air a mhìneachadh ann an Earrann 1, roinn 3 & 4 gu h-àrd.

21. Cuiridh am BBC air dòigh panal bhòtaidh nàiseanta. Cha bhith aca aona chuairt ann le bhith cur tagraichean air geàrr-liosta. Cha bhith ìre sgìreil ann.

Feumaidh an neach a thèid ainmeachadh:

(i) a bhith na neach air leth

(ii) a bhith a' cuideachadh dhaoine a tha an sàs ann an gnìomh corporra no spòrs ann an riochd neo-dhreuchdail (agus feumaidh buidheann riaghlaidh aithnichte a bhith aig a' ghnìomh chorporra).

(iii) a bhith a' tabhann cuideachadh nach eil mar phàirt àbhaisteach den obair no a bhios a' gabhail àite gu nàdarra aig an àite obrach;

(iv) a bhith a' toirt taic gu saor-thoileach gun duais airgid ;

(v) gun a bhith ceangailte ri buidheann aig a bheil ceanglaichean cràbhach no a tha na charthannais;

(vi) a bhith air aontachadh no air cead pàrant fhaighinn a bhith air ainmeachadh.

Thèid beachdachadh air na 12 mìosan mu dheireadh.

22. Thèid iarraidh air tagraichean fiosrachadh sam bith fhoillseachadh mar ann an Earrann 1, roinn 7. Thèid sgrùdadh a dhèanamh air tagraichean bhon gheàrr-liosta a-mhàin le luchd-obrach a' BhBC aig a bheil cead DBS. Feumaidh pàrant nan tagraichean foirm cead a lìonadh a-steach gus am faighear air an sgrùdadh ceart a dhèanamh. Thèid fiosrachadh sam bith a dh' ionnsaigh a' cho-dhùnaidh air cò dìreach a thèid a thaghadh. (Sann aig na britheamhan a-mhàin a bhios an co-dhùnadh deireannach sa).

23. Coinnichidh panal nàiseanta de bhritheamhan airson buannaiche a thaghadh, a' cleachdadh an fhiosrachaidh gu lèir, pàipearan sam bith agus fiolm goirid BBC mu gach tagraiche. Tha dùil gum bi riochdairean bhon BhBC agus prìomh luchd-spòrs an sàs anns a' phanal. Bi neach-riaghlaidh neo-eisimeileach os cionn a' phròiseas sa.

24. Gheibh am buannaiche Duais Caiptean Tom Moore a' BhBC airson Gaisgeach Òg gun Urram 2020. Chan eil airgead sam bith ri fhaotainn an àite duais agus chan uarrainnear an duais a reic neo a thoirt do chuideigin eile air chor sam bith.

FIOS MU PHRÌOBHAIDEACHD

Tha d' earbsa glè chudromach dhuinn. Tha am BBC dealasach ann a bhith a' dìon prìobhaideachd agus sàbhailteachd d' fhiosrachadh pearsanta.

Tha e cudromach gun leugh thu an sanas seo gus am bi mothachadh agad ciamar agus carson a tha sinn a' cleachdadh a leithid seo de dh'fhiosrachadh. Tha am fios seo mu phrìobhaideachd ag innse mar a bhios sinn a' cruinneachadh agus a' cleachdadh fiosrachadh pearsanta mu do dheidhinn fhad 's a bhios ceangal agad rinn agus an dèidh làimhe, a rèir lagh dìon dàta.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh ann am Poileasaidh Prìobhaideachd agus Criomagan a' BhBC Far a bheil neo-chunbhalachd eadar na sgrìobhainnean sin agus an sanas seo, bu chòir dhan t-sanas seo buaidh a thoirt. Gheibh thu tuilleadh a-mach mun fhiosrachadh agad agus mu phrìobhaideachd an seo.

Dè a bhios sinn a' cruinneachadh agus ciamar a chleachdas sinn e?

Làimhsichidh am BBC am fiosrachadh pearsanta a thug thu dhuinn mu do dheidhinn fhèin agus mun neach a dh'ainmich thu airson duais. Bidh sinn a' cruinneachadh an fhiosrachaidh phearsanta a leanas: d' ainm, àireamh fòn, post-dealain, agus seòladh puist agus ainm an neach a chaidh ainmeachadh, àireamh fòn, post-dealain, agus seòladh puist, agus fiosrachadh mu phàrant/neach-cùraim an neach a chaidh ainmeachadh ma tha an neach sin aois 16-18.

Tha am fiosrachadh sin "fo smachd" a' BhBC. Tha seo a' ciallachadh gu bheil am BBC an urra ris an dòigh anns an tèid am fiosrachadh pearsanta agad a chleachdadh agus na dòighean anns an tèid a phròiseasadh. Tha am foirm inntrigidh air-loidhne an urra ri solaraiche treas-phàrtaidh, Monterosa, às leth a' BhBC.

Tha a-nis ùidh dhligheach againn a bhith a' pròiseasadh fiosrachadh pearsanta aig an dearbh phuing a bheir thu dhuinn e: gus dèanamh cinnteach gun urrainn dhuinn a leithid seo de dh'fharpais a thabhann agus gus beachdachadh air na daoine a chaidh an ainmeachadh airson na duais Gaisgeach gun Urram, agus geàrr-liosta de dhaoine a chruthachadh. Tha sinn air beachdachadh gu cùramach air a' bhuaidh a bhiodh aig seo ort agus cha chleachd sinn am fiosrachadh pearsanta agad far a bheil a' bhuaidh a' dol os cionn ar n-ùidhean. Tha sinn air cumail ìre an fhiosrachaidh a bhios sinne a' cruinneachadh gu bhith dìreach a rèir na dh'fheumas sinn airson na co-fharpais seo.

Nì sinn sgrùdadh air na tagraidhean agus cruthaichidh sinn ciad geàrr-liosta. Cuiridh sinn fios chun an neach ainmichte agus am pàrant/neach-cùraim (ma tha an neach-ainmichte aois 16-18), a' cleachdadh an fhiosrachaidh a thug thu dhuinn. Ma bheir an neach-ainmichte aonta seachad airson a bhith air a mheas airson na duais Gaisgeach gun Urram leanar air adhart leis an tagradh.

Dè cho fada 's a ghlèidheas sinn am fiosrachadh agad

Ma bhios an neach a dh'ainmich thu soirbheachail, gleidhidh am BBC am fiosrachadh agad suas ri 90 là as dèidh sin a bhith air fhoillseachadh. Cumaidh am BBC fiosrachadh pearsanta an neach a bhuannaicheas fad 2 bhliadna air adhbharan sgrùdaidh is riaghlaidh.

A' co-roinn d' fhiosrachadh

Co-roinnidh sinn am fiosrachadh agad ri luchd-obrach a' BhBC. Tha am foirm inntrigidh air-loidhne fo uallach solaraiche treas-phàrtaidh às leth a' BhBC. Ma bhios an tagradh agad air a chur air a' gheàrr-liosta, bidh e air a cho-roinn ri pannail de bhritheamhan.

Do chòirichean agus tuilleadh fiosrachaidh

Ma tha ceist sam bith agad mun dòigh anns a bheil am BBC a' dèiligeadh ris an fhiosrachadh phearsanta agad, no ma tha thu airson faighinn a-mach mu na còraichean agad, rach gu Poileasaidh Prìobhaideachd agus Criomagan a' BhBC. Gheibh thu tuilleadh a-mach mun dòigh anns am bi am BBC a' pròiseasadh an fhiosrachaidh agad agus mun dòigh as urrainn dhut fios a chur gu Oifigear Dìon Dàta a' BhBC.