The Open 2018: First and second round tee times

The 147th Open Championship Venue: Carnoustie, Scotland Dates: 19-22 July Coverage: Live across BBC Radio, highlights on BBC TV and online & live text commentary online

Thursday, 19 July - First round

(All times BST. (a) denotes amateurs)

06:35: S Lyle (Sco), M Kaymer (Ger), A Sullivan (Eng)

06:46: E Van Rooyen (SA), B Schnell (US), M Southgate (Eng)

06:57: D Willett (Eng), E Grillo (Arg), L List (US)

07:08: M Calcavecchia (US), D Boonma (Tha), S Norris (SA)

07:19: K Chappell (US), O Wilson (Eng), E Pepperell (Eng)

07:30: R Fisher (Eng), P Dunne (Ire), A Cook (US)

07:41: T Hatton (Eng), P Cantlay (US), S Lowry (Ire)

07:52: T Pieters (Bel), K Kisner (US), M Kinhult (Swe)

08:03: S Kodaira (Jpn), P Mickelson (US), R Cabrera Bello (Spa)

08:14: B Harman (US), Y Ikeda (Jpn), A Landry (US)

08:25: SW Kim (Kor), W Simpson (US), N Hojgaard (Den) (a)

08:36: S Cink (US), B Stone (SA), H Tanihara (Jpn)

08:47: G Woodland (US), Y Miyazato (Jpn), S Kang (Kor)

09:03: E Els (SA), A Hadwin (Can), C Hadley (US)

09:14: P Perez (US), J Suri (US), G Coetzee (SA)

09:25: D Duval (US), S Jamieson (Sco), K Na (US)

09:36: D Clarke (NI), B Langer (Ger), R Goosen (SA)

09:47: M Kuchar (US), A Lahiri (Ind), P Uihlein (US)

09:58: J Spieth (US), J Rose (Eng), K Aphibarnrat (Tha)

10:09: J Rahm (Spa), R Fowler (US), C Wood (Eng)

10:20: L Oosthuizen (SA), P Casey (Eng), P Reed (US)

10:31: T Finau (US), X Schauffele (US), J Vegas (Ven)

10:42: Y Lin (a) (Chn), A Bjork (Swe), SH Park (Kor)

10:53: J Robinson (Eng), H Magnus (Ice), Z Lombard (SA)

11:04: K Ichihara (Jpn), R Enoch (Wal), M Armitage (Eng)

11:15: S Crocker (US), G Green (Mal), A Turner (Eng)

11:36: B Snedeker (US), S Locke (Sco) (a), C Davis (Aus)

11:47: P Kizzire (US), J Blixt (Swe), C Howell III (US)

11:58: C Schwartzel (SA), D Berger (US), T Lewis (Eng)

12:09: A Levy (Fra), R Moore (US), BH An (Kor)

12:20: M Hendry (NZ), K Kraft (US), L Westwood (Eng)

12:31: H Stenson (Swe), T Fleetwood (Eng), J Walker (US)

12:42: M Fitzpatrick (Eng), R Henley (US), J Rebula (SA) (a)

12:53: R McIlroy (NI), M Leishman (Aus), T Olesen (Den)

13:04: D Johnson (US), A Noren (Swe), C Hoffman (US)

13:15: Z Johnson (US), A Scott (Aus), B Steele (US)

13:26: J Thomas (US), F Molinari (Ita), B Grace (SA)

13:37: J Day (Aus), S Akiyoshi (Jpn), H Li (Chn)

13:48: T Hamilton (US), B Hossler (US), J Campillo (Spa)

14:04: R Tokimatsu (Jpn), C Reavie (US), M Kim (US)

14:15: K Stanley (US), N Colsaerts (Bel), J Dantorp (Swe)

14:26: T Lehman (US), D Frittelli (SA), G Forrest (Sco)

14:37: L Herbert (Aus), MC Choi (Kor), J Kokrak (US)

14:48: P Harrington (Ire), B Watson (US), M Wallace (Eng)

14:59: I Poulter (Eng), C Smith (Aus), B Koepka (US)

15:10: S Garcia (Spa), B DeChambeau (US), S Sharma (Ind)

15:21: T Woods (US), H Matsuyama (Jpn), R Knox (Sco)

15:32: J Dufner (US), R Fox (NZ), K Bradley (US)

15:43: R Armour (US), A Ancer (Mex), M Kawamura (Jpn)

15:54: J Janewattananond (Tha), F Zanotti (Par), J Smith (Eng)

16:05: B Rumford (Aus), M Kobayashi (Jpn), J Senior (Eng)

16:16: M Jones (Aus), T Curtis (Eng), B Burgoon (US)

Friday, 20 July - Second round

All times BST. (a) denotes amateurs

06:35: B Snedeker (US), S Locke (Sco) (a), C Davis (Aus)

06:46: P Kizzire (US), J Blixt (Swe), C Howell III (US)

06:57: C Schwartzel (SA), D Berger (US), T Lewis (Eng)

07:08: A Levy (Fra), R Moore (US), BH An (Kor)

07:19: M Hendry (NZ), K Kraft (US), L Westwood (Eng)

07:30: H Stenson (Swe), T Fleetwood (Eng), J Walker (US)

07:41: M Fitzpatrick (Eng), R Henley (US), J Rebula (SA) (a)

07:52: R McIlroy (NI), M Leishman (Aus), T Olesen (Den)

08:03: D Johnson (US), A Noren (Swe), C Hoffman (US)

08:14: Z Johnson (US), A Scott (Aus), B Steele (US)

08:25: J Thomas (US), F Molinari (Ita), B Grace (SA)

08:36: J Day (Aus), S Akiyoshi (Jpn), H Li (Chn)

08:47: T Hamilton (US), B Hossler (US), J Campillo (Spa)

09:03: R Tokimatsu (Jpn), C Reavie (US), M Kim (US)

09:14: K Stanley (US), N Colsaerts (Bel), J Dantorp (Swe)

09:25: T Lehman (US), D Frittelli (SA), G Forrest (Sco)

09:36: L Herbert (Aus), MC Choi (Kor), J Kokrak (US)

09:47: P Harrington (Ire), B Watson (US), M Wallace (Eng)

09:58: I Poulter (Eng), C Smith (Aus), B Koepka (US)

10:09: S Garcia (Spa), B DeChambeau (US), S Sharma (Ind)

10:20: T Woods (US), H Matsuyama (Jpn), R Knox (Sco)

10:31: J Dufner (US), R Fox (NZ), K Bradley (US)

10:42: R Armour (US), A Ancer (Mex), M Kawamura (Jpn)

10:53: J Janewattananond (Tha), F Zanotti (Par), J Smith (Eng)

11:04: B Rumford (Aus), M Kobayashi (Jpn), J Senior (Eng)

11:15: M Jones (Aus), T Curtis (Eng), B Burgoon (US)

11:36: S Lyle (Sco), M Kaymer (Ger), A Sullivan (Eng)

11:47: E Van Rooyen (SA), B Schnell (US), M Southgate (Eng)

11:58: D Willett (Eng), E Grillo (Arg), L List (US)

12:09: M Calcavecchia (US), D Boonma (Tha), S Norris (SA)

12:20: K Chappell (US), O Wilson (Eng), E Pepperell (Eng)

12:31: R Fisher (Eng), P Dunne (Ire), A Cook (US)

12:42: T Hatton (Eng), P Cantlay (US), S Lowry (Ire)

12:53: T Pieters (Bel), K Kisner (US), M Kinhult (Swe)

13:04: P Mickelson (US), S Kodaira (Jpn), R Cabrera Bello (Spa)

13:15: B Harman (US), Y Ikeda (Jpn), A Landry (US)

13:26: SW Kim (Kor), W Simpson (US), N Hojgaard (Den) (a)

13:37: S Cink (US), B Stone (SA), H Tanihara (Jpn)

13:48: G Woodland (US), Y Miyazato (Jpn), S Kang (Kor)

14:04: E Els (SA), A Hadwin (Can), C Hadley (US)

14:15: P Perez (US), J Suri (US), G Coetzee (SA)

14:26: D Duval (US), S Jamieson (Sco), K Na (US)

14:37: D Clarke (NI), B Langer (Ger), R Goosen (SA)

14:48: M Kuchar (US), A Lahiri (Ind), P Uihlein (US)

14:59: J Spieth (US), J Rose (Eng), K Aphibarnrat (Tha)

15:10: J Rahm (Spa), R Fowler (US), C Wood (Eng)

15:21: L Oosthuizen (SA), P Casey (Eng), P Reed (US)

15:32: T Finau (US), X Schauffele (US), J Vegas (Ven)

15:43: Y Lin (a) (Chn), A Bjork (Swe), SH Park (Kor)

15:54: J Robinson (Eng), H Magnus (Ice), Z Lombard (SA)

16:05: K Ichihara (Jpn), R Enoch (Wal), M Armitage (Eng)

16:16: S Crocker (US), G Green (Mal), A Turner (Eng)