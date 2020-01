MotoGP results 2017

From the section

Spain's Marc Marquez claimed his fourth MotoGP title in five years

Standings

Position Rider Team Points 1= Marc Marquez (Spa) Honda 298 1= Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 261 3. Mavericxk Vinales (Spa) Yamaha 230 4. Dani Pedrosa (Spa) Honda 210 5. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 208 6. Johann Zarco (Fra) Yamaha 174 7. Jorge Lorenzo (Spa) Ducati 137 8. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 124 9. Cal Crutchlow (GB) Honda 112 10. Jonas Folger (Ger) Yamaha 84

Remaining GB riders:

Position Rider Team Points 14. Scott Redding Ducati 64 21. Bradley Smith KTM 29 25. Sam Lowes Aprilia 5

Results

Valencia, Spain

12 November

Podium: 1. Dani Pedrosa (Spa) 2. Johann Zarco (Fra) 3. Marc Marquez (Spa)

GB riders: 8. Cal Crutchlow 11. Bradley Smith, Sam Lowes (not classified), Scott Redding (not classified)

Sepang, Malaysia

29 October

Podium: 1. Andre Dovizioso (Ita) 2. Jorge Lorenzo (Spa) 3. Johann Zarco (Fra)

GB riders: 12. Bradley Smith 13. Scott Redding 15. Cal Crutchlow

Phillip Island, Australia

22 October

Podium: 1. Marc Marquez (Spa) 2. Valentino Rossi (Ita) 3. Maverick Vinales (Spa)

GB riders: 5. Cal Crutchlow 10. Bradley Smith 11. Scott Redding 19. Sam Lowes

Motegi, Japan

15 October

Podium: 1. Andrea Dovizioso (Ita) 2. Marc Marquez (Spa) 3. Danilo Petrucci (Ita)

GB riders: 13. Sam Lowes 16. Scott Redding 17. Bradley Smith 35. Cal Crutchlow (not classified)

Alcaniz, Spain

24 September

Podium: 1. Marc Marquez (Spa) 2. Dani Pedrosa (Spa) 3. Jorge Lorenzo (Spain)

GB riders: 14. Scott Redding 19. Bradley Smith 22. Sam Lowes 35. Cal Crutchlow (not classified)

Misano, San Marino

10 September

Podium: 1. Marc Marquez (Spa), 2. Danilo Petrucci (Ita) 3. Andrea Dovizioso (Ita)

GB riders: 7. Scott Redding, 10. Bradley Smith, 13. Cal Crutchlow, Sam Lowes (retired)

Silverstone, Great Britain

27 August

Podium: 1. Andrea Dovizioso (Ita), 2. Maverick Vinales (Spa), 3. Valentino Rossi (Ita)

GB riders: 4. Cal Crutchlow, 8. Scott Redding, 17. Bradley Smith, Sam Lowes (retired)

Spielberg, Austria

13 August

Podium: 1. Andrea Dovizioso (Ita), 2. Marc Marquez (Spa), 3. Dani Pedrosa (Spa)

GB riders: 12. Scott Redding, 15. Cal Crutchlow, 18. Bradley Smith, 20. Sam Lowes

Brno, Czech Republic

6 August

Podium: 1. Marc Marquez (Spa), 2. Dani Pedrosa (Spa), 3. Maverick Vinales (Spa)

GB riders: 5. Cal Crutchlow, 16. Scott Redding, 18. Sam Lowes, Bradley Smith (retired)

Sachsenring, Germany

2 July

Podium: 1. Marc Marquez (Spa), 2. Jonas Folger (Ger), 3. Dani Pedrosa (Spa)

GB riders: 10. Cal Crutchlow, 14. Bradley Smith, 20. Scott Redding, Sam Lowes (retired)

TT Circuit Assen, Netherlands

25 June

Podium: 1. Valentino Rossi (Ita) 2. Danilo Petrucci (Ita) 3. Marc Marquez (Spa)

GB riders: 4. Cal Crutchlow 22. Sam Lowes (not classified) 38. Bradley Smith (not classified) 45. Scott Redding (not classified)

Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain

11 June

Podium: 1. Andrea Dovizioso (Ita) 2. Marc Marquez (Spa) 3. Dani Pedrosa (Spa)

GB riders: 11. Cal Crutchlow 13. Scott Redding 19. Sam Lowes

Mugello, Italy

4 June

Podium: 1. Andrea Dovizioso (Ita) 2. Maverick Vinales (Spa) 3. Danilo Petrucci (Ita)

GB riders: 12. Scott Redding 19. Sam Lowes 20. Bradley Smith 35. Cal Crutchlow (not classified)

Le Mans, France

21 May

Podium: 1. Maverick Vinales (Spa) 2. Johann Zarco (Fra) 3. Dani Pedrosa (Spa)

GB riders: 5. Cal Crutchlow

Circuito de Jerez, Spain

7 May

Podium: 1. Dani Pedrosa (Spa), 2. Marc Marquez (Spa), 3. Jorge Lorenzo (Spa)

GB riders: 11. Scot Redding, 14. Bradley Smith, 16. Sam Lowes, 35. Cal Crutchlow (not classified)

Circuit of the Americas, Austin, USA

23 April

Podium: 1. Marc Marquez (Spa), 2. Valentino Rossi (Ita), 3. Dani Pedrosa (Spa)

GB riders: 4. Cal Crutchlow, 12. Scott Redding, 16. Bradley Smith, 22. Sam Lowes (not classified)

Termas del Rio Hondo, Argentina

9 April

Podium: 1. Maverick Vinales (Spa), 2. Valentino Rossi (Ita), 3. Cal Crutchlow (GB)

GB riders: 8. Scott Redding, 15. Bradley Smith, 22. Sam Lowes (not classified)

Qatar, Doha

26 March

Podium: 1. Maverick Vinales (Spa), 2. Andrea Dovizioso (Ita), 3. Valentino Rossi (Ita)

GB riders: 7. Scott Redding, 18. Sam Lowes, 23. Cal Crutchlow (not classified)

