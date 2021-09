Last updated on .From the section Motorsport

Bagnaia seals second successive MotoGP victory

Ducati's Francesco Bagnaia secured his second successive MotoGP victory at his home race in San Marino on Sunday.

Bagnaia held off championship leader Fabio Quartararo in the final laps, but sits 48 points behind him in the standings with four races remaining.

Rookie Enea Bastianini enjoyed a stunning race, securing a podium finish despite starting in 12th position.

Honda's Marc Marquez, who ran Bagnaia close in Aragon last week, finished fourth.

San Marino Grand Prix

1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 41 min 48.305 sec

2. Fabio Quartarano (Fra) Yamaha +0.364

3. Enea Bastianini(Ita) Ducati +4.789

4. Marc Marquez (Spa) Honda +10.245

5. Jack Miller (Aus) Ducati +10.469

6. Joan Mir (Spa) Suzuki +10.325

7. Pol Espargano (Spa) Honda +13.234

8. Aleix Espargaro(Spa) Aprilia +15.698

9. Brad Binder (Rsa) +16.129

10. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda +18.519

World Championship standings

1. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 234 pts

2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 186

3. Joan Mir (Spa) Suzuki 167

4. Johann Zarco (Fra) Ducati 141

5. Jack Miller (Aus) Ducati 140