From the section Olympics

Quarter-finals

Yung Wei Yang (Tpe) bt Tornike Tsjakadoea (Ned)

Luka Mkheidze (Fra) bt Artem Lesiuk (Ukr)

Naohisa Takato (Jpn) bt Lukhumi Chkhvimiani (Geo)

Yeldos Smetov (Kaz) bt Won Jin Kim (Kor)