Tokyo 2020: Rowing - Men's Pair Results

From the section Olympics

Heat One

RankCountrySurnamesTimeQualified
1ROUCozmiuc and Tudosa6:33.86Q
2NEDVan Sprang and Krommenhoek6:36.42Q
3SRBMackovic and Vasic6:43.18Q
4SPACanalejo Pazos and Garcia Ordonez6:53.33Q
5SADaffarn and Green7:04.03R

Heat Two

RankCountrySurnamesTimeQualified
1AUSHardy and Hicks6:42.74Q
2ITAAbagnale and Di Costanzo6:48.74Q
3NZLRobertson and Jones6:56.53Q
4FRATurlan and Turlan 7:09.79R

Heat Three

RankCountrySurnamesTimeQualified
1CROSinkovic and Sinkovic6:32.41Q
2DENVystavel and Sutton6:36.93Q
3CANLangerfeld and McCabe6:40.99Q
4BLRFurman and Valadzko7:05.65R

Q= Qualified for next round

R= Qualified for Repechage

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