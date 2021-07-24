Tokyo Olympics: Swimming - Men's 400m Freestyle results

From the section Olympics

Heat one
NameCountryTime
CISTERNAS EduardoCHI3:54.10
MOGNE IgorMOZ3:56.56
REVISHVILI IrakliGEO3:57.49
DERKOSKI FilipMKD4:03.34
Heat two
NameCountryTime
MESTRE AlfonsoVEN3:47.14
BAU MartinSLO3:52.56
VARGAS JoaquinPER3:52.94
PRAWIRA AflahINA3:55.08
ROBERTS Wesley TikiarikiCOK3:55.65
SIM WelsonMAS3:58.25
SOBERS AlexBAR3:59.14
FREEMAN JamesBOT4:03.10
Heat three
NameCountryTime
DJAKOVIC AntonioSUI3:45.82
ALY ELKAMASH MarwanEGY3:46.94
ZIRK KregorEST3:47.05
EGOROV AleksandrROC3:47.71
CHRISTIANSEN HenrikNOR3:48.88
REID ZacNZL3:49.85
LEE HojoonKOR3:53.23
AUBRY DavidFRA3:55.01
Heat four
NameCountryTime
MUHLLEITNER Henning BennetGER3:43.67
AUBOECK FelixAUT3:43.91
DETTI GabrieleITA3:44.67
HAFNAOUI AhmedTUN3:45.68
COSTA GuilhermeBRA3:45.99
MARTENS LukasGER3:46.30
RAPSYS DanasLTU3:46.32
BIRD KieranGBR3:48.55
Heat five
NameCountryTime
WINNINGTON ElijahAUS3:45.20
McLOUGHLIN JackAUS3:45.20
SMITH KieranUSA3:45.25
MITCHELL JakeUSA3:45.38
de TULLIO MarcoITA3:45.85
ZOMBORI GaborHUN3:47.99
JI XinjieCHN3:48.27
MALYUTIN MartinROC3:49.49

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