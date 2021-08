From the section Olympics

Results

Rank Name Country Total (kg) 1 LI Wenwen CHN 320 2 CAMPBELL Emily Jade GBR 283 3 ROBLES Sarah Elizabeth USA 282 4 LEE Seon Mi KOR 277 5 AKMAL Nurul INA 256 6 AMOE-TARRANT Charisma AUS 243 7 SALADIN TOLENTINO Veronica Estela DOM 242 8 MANUMUA Kuinini Juanita Mechteld TGA 228 10 FISCHER Sarah AUT 220 HUBBARD Laurel NZL DNF