From the section Olympics

Group A

Rank Country Name Total (kg) 1 UZB DJURAEV Akbar 430 2 ARM MARTIROSYAN Simon 423 3 LAT PLESNIEKS Arturs 410 4 ROC NANIEV Timur 409 5 BUL HRISTOV Hristo Dimitrov 408 6 KOR JIN Yunseong 400 7 POL MICHALSKI Arkadiusz 391 8 USA KITTS Wesley Brian 390 IRI HASHEMI Ali -