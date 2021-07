Tokyo Olympics: Triathlon - Men's results

From the section Olympics

Final

Rank Country Name Time 1 NOR BLUMMENFELT Kristian 1:45:04 2 GBR YEE Alex 1:45:15 3 NZL WILDE Hayden 1:45:24 4 BEL van RIEL Marten 1:45:52 5 GBR BROWNLEE Jonathan 1:45:53 6 USA McDOWELL Kevin 1:45:54 7 HUN BICSAK Bence 1:45:56 8 NOR IDEN Gustav 1:46:00 9 SUI STUDER Max 1:46:06 10 ESP MOLA Mario 1:46:13 11 NOR STORNES Casper 1:46:19 12 ESP ALARZA Fernando 1:46:22 13 FRA LUIS Vincent 1:46:24 14 JPN NENER Kenji 1:46:24 15 CAN MISLAWCHUK Tyler 1:46:28 16 AUS BIRTWHISTLE Jacob 1:46:32 17 FRA CONINX Dorian 1:46:48 18 NZL REID Tayler 1:46:54 19 JPN ODAKURA Makoto 1:47:03 20 ISR SAGIV Shachar 1:47:10