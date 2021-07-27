Tokyo Olympics: Swimming - Men's 100m Freestyle results

From the section Olympics

Heat One:

RankNameCountryTime
1SHAH AlexanderNEP53.41
2KONDIROLLI OltKOS54.33
3AL BAWWAB YazanPLE54.51
4FOWLER AndrewGUY55.23
5TENZIN SangayBHU57.57
6IBRAHIM Mubal AzzamMDV58.37
7IRO Edgar RichardsonSOL1:00.13

Heat Two:

RankNameCountryTime
1ROSAFIO DaniloKEN52.54
2STEPHENS JaggerGUM52.72
3FELIX DelronGRN52.99
4MARQUET MathieuMRI53.56
5RADULOVIC BoskoMNE53.60
6TARIQ Syed Muhammad HaseebPAK53.81
7AMBALA Atuhaire OgolaUGA54.23
8GANIRA Belly-CresusBDI54.33

Heat Three:

RankNameCountryTime
1AL-YAMANI MokhtarYEM50.52
2CHETCUTI AndrewMLT51.47
3ALMATROOSHI YousufUAE51.50
4MITCHELL StefanoANT51.64
5KADIU KlediALB51.65
6AL ADAWI Issa Samir HamedOMA51.81
7ZEPHIR Jean-LucLCA51.94
8MENA MiguelNCA51.99

Heat Four:

RankNameCountryTime
1HO Ian YentouHKG49.49
2BARSEGHYAN ArturARM49.78
3ANTONIOU NikolasCYP50.00
4TURSUNOV KhurshidjonUZB50.14
5WETZLAR PeterZIM50.31
6BOUTOUIL SamyMAR50.37
7LIUKKONEN Ari-PekkaFIN50.48
8ABEYSINGHE MatthewSRI50.62

Heat Five:

RankNameCountryTime
1MILJENIC NikolaCRO49.25
2KHALAFALLA AliEGY49.31
3SCHREUDERS MikelARU49.31
4MESTRE AlbertoVEN49.44
5GEBBIE LukePHI49.64
6SCHOOLING JosephSGP49.84
7HOCKIN BenjaminPAR50.41
8MURATOVIC EmirBIH50.43

Heat Six:

RankNameCountryTime
1WHITTLE JacobGBR48.44
2PIJNENBURG StanNED48.53
3CARTER DylanTTO48.66
4WIERLING DamianGER48.83
5HANSON RobinSWE49.07
6CHERUTI Meiron AmirISR49.26
7SANTOS GabrielBRA49.33
8SAHNOUNE OussamaALG49.65

Heat Seven:

RankNameCountryTime
1KOLESNIKOV KlimentROC47.89
2HWANG SunwooKOR47.97
3APPLE ZachUSA48.16
4LIENDO EDWARDS JoshuaCAN48.34
5MITYUKOV RomanSUI48.43
6CHRISTOU ApostolosGRE48.50
7SZABO SzebasztianHUN48.51
8METELLA MehdyFRA48.68

Heat Eight:

RankNameCountryTime
1CHALMERS KyleAUS47.77
2MINAKOV AndreiROC48.00
3KISIL YuriCAN48.15
4GROUSSET MaximeFRA48.25
5BARNA AndrejSRB48.30
6HE JunyiCHN48.50
7SPAJARI PedroBRA48.74
RICHARDS MatthewGBRDNS

Heat Nine:

RankNameCountryTime
1CECCON ThomasITA47.71
2DRESSEL CaelebUSA47.73
3MIRESSI AlessandroITA47.83
4POPOVICI DavidROU48.03
5NEMETH NandorHUN48.11
6NAKAMURA KatsumiJPN48.48
7McEVOY CameronAUS48.72
8SHEVTSOV SerhiiUKR49.55

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