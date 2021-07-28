Tokyo Olympics: Swimming - Men's 200m Backstroke results

Heat 1
|1
|ROC
|TARASEVICH Grigory
|1:56.82
|2
|SA
|BINEDELL Martin
|1:58.47
|3
|ROU
|GLINTA Robert
|1:59.18
|4
|ISR
|TOUMARKIN Yakov
|1:59.65
|5
|TKM
|ATAYEV Merdan
|2:03.68
Heat 2
|1
|GBR
|GREENBANK Luke
|1:54.63
|2
|KOR
|LEE Juho
|1:56.77
|3
|POL
|KAWECKI Radoslaw
|1:56.83
|4
|JPN
|IRIE Ryosuke
|1:56.97
|5
|HUN
|TELEGDY Adam
|1:57.70
|6
|CAN
|THORMEYER Markus
|1:57.85
|7
|TUR
|SAKA Berke
|1:58.66
|8
|BUL
|LEVTEROV Kaloyan
|1:58.96
Heat 3
|1
|USA
|MURPHY Ryan
|1:56.92
|2
|SUI
|MITYUKOV Roman
|1:57.45
|3
|CHN
|XU Jiayu
|1:57.76
|4
|FRA
|NDOYE-BROUARD Yohann
|1:57.96
|5
|ITA
|RESTIVO Matteo
|1:58.36
|6
|POR
|SANTOS Francisco Rogerio
|1:58.58
|7
|FRA
|TOMAC Mewen
|1:59.02
|8
|POL
|SKIERKA Jakub
|1:59.30
Heat 4
|1
|ROC
|RYLOV Evgeny
|1:56.02
|2
|USA
|MEFFORD Bryce
|1:56.37
|3
|JPN
|SUNAMA Keita
|1:57.07
|4
|AUS
|HOLLARD Tristan
|1:57.24
|5
|GBR
|HOLLARD Tristan
|1:57.48
|6
|ESP
|GARCIA SAIZ Nicolas
|1:57.48
|7
|CZE
|CEJKA Jan
|1:58.02
|8
|GER
|DIENER Christian
|1:58.27