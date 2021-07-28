Tokyo Olympics: Swimming - Men's 200m Backstroke results

From the section Olympics

Heat 1

RankCountryNameTime
1ROCTARASEVICH Grigory1:56.82
2SABINEDELL Martin1:58.47
3ROUGLINTA Robert1:59.18
4ISRTOUMARKIN Yakov1:59.65
5TKMATAYEV Merdan2:03.68

Heat 2

RankCountryNameTime
1GBRGREENBANK Luke1:54.63
2KORLEE Juho1:56.77
3POLKAWECKI Radoslaw1:56.83
4JPNIRIE Ryosuke1:56.97
5HUNTELEGDY Adam1:57.70
6CANTHORMEYER Markus1:57.85
7TURSAKA Berke1:58.66
8BULLEVTEROV Kaloyan1:58.96

Heat 3

RankCountryNameTime
1USAMURPHY Ryan1:56.92
2SUIMITYUKOV Roman1:57.45
3CHNXU Jiayu1:57.76
4FRANDOYE-BROUARD Yohann1:57.96
5ITARESTIVO Matteo1:58.36
6PORSANTOS Francisco Rogerio1:58.58
7FRATOMAC Mewen1:59.02
8POLSKIERKA Jakub1:59.30

Heat 4

RankCountryNameTime
1ROCRYLOV Evgeny1:56.02
2USAMEFFORD Bryce1:56.37
3JPNSUNAMA Keita1:57.07
4AUSHOLLARD Tristan1:57.24
5GBRHOLLARD Tristan1:57.48
6ESPGARCIA SAIZ Nicolas1:57.48
7CZECEJKA Jan1:58.02
8GERDIENER Christian1:58.27

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