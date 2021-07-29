Tokyo Olympics: Judo -Women's -63kg results

From the section Olympics

Final

NameCountryResultNameCountry
AGBEGNENOU ClarisseFRAbtTRSTENJAK TinaSLO

Bronze Medal B

NameCountryResultNameCountry
BEAUCHEMIN-PINARD CatherineCANbtBARRIOS AnriquelisVEN

Bronze Medal A

NameCountryResultNameCountry
CENTRACCHIO MariaITAbtFRANSSEN JuulNED

Semi-finals

NameCountryResultNameCountry
TRSTENJAK TinaSLObtCENTRACCHIO MariaITA
AGBEGNENOU ClarisseFRAbtBEAUCHEMIN-PINARD CatherineCAN

Repechage

NameCountryResultNameCountry
FRANSSEN JuulNEDbtQUADROS KetleynBRA
BARRIOS AnriquelisVENbtOZDOBA-BLACHPOL

Quarter-finals

NameCountryResultNameCountry
AGBEGNENOU ClarisseFRAbtFRANSSEN JuulNED
FRANSSEN JuulCAN btQUADROS KetleynBRA
TRSTENJAK TinaSLObtBARRIOS AnriquelisVEN
CENTRACCHIO MariaITAbtOZDOBA-BLACH AgataPOL

Results from the previous rounds can be found on the official Tokyo 2020 website.external-link

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