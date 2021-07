Quarter-finals line-ups

Name Country Result Name Country CAKIROGLU Buse Naz TUR v JITPONG Jutamas THA RADOVANOVIC Nina SRB v HUANG Hsiao-Wen TPE VALENCIA VICTORIA Ingrit Lorena COL v NAMIKI Tsukimi JPN KRASTEVA Stoyka Zhelyazkova BUL v CHANG Yuan CHN

Earlier Rounds