Tokyo Olympics: Judo - Men's +100kg results

Semi-Final B

Name Country Result Name Country HARASAWA Hisayoshi JPN v KRPALEK Lukas CZE

Semi-Final A

Name Country Result Name Country BASHAEV Tamerlan ROC v TUSHISHVILI Guram GEO

Repechage

Name Country Result Name Country RINER Teddy FRA v SILVA Rafael BRA KHAMMO Yakiv UKR v OLTIBOEV Bekmurod UZB

Quarter-Finals

Name Country Result Name Country BASHAEV Tamerlan ROC bt RINER Teddy FRA TUSHISHVILI Guram GEO bt SILVA Rafael BRA HARASAWA Hisayoshi JPN bt KHAMMO Yakiv UKR KRPALEK Lukas CZE bt OLTIBOEV Bekmurod UZB