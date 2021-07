Tokyo Olympics: Rugby Sevens - Men's results

From the section Olympics

Final

Country Result Country New Zealand 12-27 Fiji

Bronze medal match

Country Result Country Great Britain 12-17 Argentina

Semi-Finals

Country Result Country New Zealand 29-7 Great Britain Argentina 14-26 Fiji

Placing 5-6

Country Result Country United States 7-28 South Africa

Placing 7-8

Country Result Country Canada 7-26 Australia

Placing 5-8

Country Result Country Canada 14-21 United States South Africa 22-19 Australia

Placing 9-10

Country Result Country Ireland 0-22 Kenya

Placing 11-12

Country Result Country Republic of Korea 19-31 Japan

Placing 9-12

Country Result Country Ireland 31-0 Republic of Korea Kenya 21-7 Japan

Quarter-finals

Country Result Country New Zealand 21-10 Canada Great Britain 26-21 United States South Africa 14-19 Argentina Fiji 19-0 Australia

