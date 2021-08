Tokyo Olympics: Sailing - Men's 49er FX Results

Last updated on .From the section Olympics

Final Standings

Rank Country Name Net Score Medal Medal Race Points 1 GBR FLETCHER Dylan & BITHELL Stuart 58 Gold 2 2 NZL BURLING Peter & TUKE Blair 58 Silver 6 3 GER HEIL Erik & PLOSSEEL Thomas 70 Bronze 4 4 ESP BOTIN le CHEVER Diego & LOPEZ MARRA Iago 70 14 5 DEN WARRER Jonas & JENSEN Jakob Precht 82 16 6 NED LAMBRIEX Bart & van VUGT Pim 87 12 7 POR LIMA Jorge & COSTA Jose 94 22 OCS 8 CRO FANTELA Sime & FANTELA Mihovil 106 18 9 POL PRZYBYTEK Lukasz & KOLODZINSKI Pawel 108 8 10 AUT BILDSTEIN Benjamin & HUSSL David 114 10 11 JPN TAKAHASHI Leo & KOIZUMI Ibuki 108 12 AUS PHILLIPS Will & PHILLIPS Sam 111 13 IRL DICKSON Robert & WADDILOVE Sean 112 14 SUI SCHNEITER Sebastian & CUJEAN Lucien 123 15 FRA RUAL Lucas & AMOROS Emile 134 16 BRA GRAEL Marco & BORGES Gabriel 147 17 IND KELAPANDA Ganapathy & THAKKAR Varun 154 18 RSA DANIEL Benjamin & BURGER Alex 163 19 CAN JONES William & DEPAUL Evan 179

OCS = On Course Side of the starting line at the starting signal and failed to start, or broke WS rule.