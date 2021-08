Tokyo Olympics - Men's Sport Climbing results

From the section Olympics

Speed Qualification Results

Rank Country Name Best Time Points 1 FRA MAWEM Bassa 5.45 1 2 JPN NARASAKI Tomoa 5.94 2 3 FRA MAWEM Mickael 5.95 3 4 KAZ KHAIBULLIN Rishat 6.19 4 5 KOR CHON Jongwon 6.21 5 6 USA DUFFY Colin 6.23 6 7 ESP GINES LOPEZ Alberto 6.32 7 8 ITA PICCOLRUAZ Michael 6.33 8 9 RSA COSSER Christopher 6.48 9 10 USA COLEMAN Nathaniel 6.51 10 11 GER HOJER Jan 6.63 11 12 AUT SCHUBERT Jakob 6.70 12 13 ITA FOSSALI Ludovico 6.71 13 14 CAN McCOLL Sean 6.93 14 15 JPN HARADA Kai 7.08 15 16 ROC RUBTSOV Aleksey 7.23 16 17 AUS O'HALLORAN Tom 7.34 17 18 CZE ONDRA Adam 7.46 18 19 GER MEGOS Alexander 7.47 19 20 CHN PAN Yufei 7.59 20