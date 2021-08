From the section Olympics

Heat One

Rank Country Name Time 1 KEN KIMELI Nicholas Kipkorir 13:38.87 Q 2 CAN AHMED Mohammed 13:38.96 Q 3 USA KINCAID William 13:39.04 Q 4 UGA CHELIMO Oscar 13:39.07 Q 5 BRN BALEW Birhanu 13:39.42 Q 6 GBR SCOTT Marc 13:39.61 7 FRA HAY Hugo 13:39.95 8 AUS McNEILL David 13:39.97 9 ETH WALE Getnet 13:41.13 10 KEN EBENYO Daniel Simiu 13:41.64 11 SUI RAESS Jonas 13:43.52 12 MAR BOUQANTAR Soufiyan 13:43.97 13 CAN BRUCHET Luc 13:44.08 14 ETH MELAK Nibret 13:45.81 15 ITA CRIPPA Yemaneberhan 13:47.12 16 BEL HENDRIX Robin 13:58.37 17 JPN BANDO Yuta 14:05.80 18 KGZ KENESHBEKOV Nursultan 14:07.79 19 MTN ABIDINE Abidine 14:54.80 20 NED FOPPEN Mike DNF

Heat Two

Rank Country Name Time 1 ESP KATIR Mohamed 13:30.10 Q 2 USA CHELIMO Paul 13:30.15 Q 3 CAN KNIGHT Justyn 13:30.22 Q 4 UGA KIPLIMO Jacob 13:30.40 Q 5 UGA CHEPTEGEI Joshua 13:30.61 Q 6 ETH MENGESHA Milkesa 13:31.13 q 7 GBR BUTCHART Andrew 13:31.23 q 8 USA FISHER Grant 13:31.80 q 9 FRA GRESSIER Jimmy 13:33.47 q 10 GUA GRIJALVA Luis 13:34.11 q 11 AUS McDONALD Morgan 13:37.36 12 NOR NORDAS Narve Gilje 13:37.36 13 EOR EISA MOHAMMED Jamal Abdelmaji 13:42.98 14 BRN FIKADU Dawit 13:44.03 qR 15 SA MASHELE Lesiba 13:48.25 16 GER MOHUMED Mohamed 13:50.46 17 BEL KIMELI Isaac 13:57.36 18 JPN MATSUEDA Hiroki 14:15.54 19 KEN MASAI Samwel DNS 20 AUS TIERNAN Patrick DNS

qR = Advanced to next round by Referee