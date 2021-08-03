Tokyo Olympics: Athletics - Men's Decathlon results

From the section Olympics

Overall points

RankCountryNamePoints
1CANWARNER Damian2189
2AUSMOLONEY Ashley1983
3CANLEPAGE Pierce1964
4FRAMAYER Kevin1868
5BRAdos SANTOS Felipe1861
6USABASTIEN Steven1839
7ROCSHKURENYOV Ilya1833
8USAZIEMEK Zachery1825
9ESPURENA Jorge1824
10USASCANTLING Garrett1821
11GRNVICTOR Lindon1806
12AUSDUBLER Cedric1785
13POLWIESIOLEK Pawel1777
14GERKAZMIREK Kai1771
15ESTERM Johannes1752
16NORROE Martin1713
17GERKAUL Niklas1712
18CZEHELCELET Adam Sebastian1699
19ESTUIBO Maicel1694
20BLRZHUK Vitaliy1649
21CZESYKORA Jiri1642
22ESTTILGA Karel1553
23BELvan der PLAETSEN Thomas850

100m

RankCountryNameResultPoints
1CANWARNER Damian10.21066
2AUSMOLONEY Ashley10.341013
3CANLEPAGE Pierce10.43992
4USAZIEMEK Zachery10.55963
5BRAdos SANTOS Felipe10.58956
6ESPURENA Jorge10.66938
7USASCANTLING Garrett10.67935
8GRNVICTOR Lindon10.67935
9FRAMAYER Kevin10.68933
10USABASTIEN Steven10.69931
11POLWIESIOLEK Pawel10.83899
12NORROE Martin10.86892
13AUSDUBLER Cedric10.89885
14ROCSHKURENYOV Ilya10.93876
15BLRZHUK Vitaliy11.04852
16ESTERM Johannes11.04852
17BELvan der PLAETSEN Thomas11.05850
18CZEHELCELET Adam Sebastian11.06847
19GERKAZMIREK Kai11.09841
20CZESYKORA Jiri11.18821
21GERKAUL Niklas11.22812
22ESTTILGA Karel11.31793
23ESTUIBO Maicel11.32791

Long jump

RankCountryNameResultPoints
1CANWARNER Damian8.241123
2CANLEPAGE Pierce7.65972
3AUSMOLONEY Ashley7.64970
4ROCSHKURENYOV Ilya7.59957
5FRAMAYER Kevin7.5935
6GERKAZMIREK Kai7.48930
7USABASTIEN Steven7.39908
8BRAdos SANTOS Felipe7.38905
9ESTUIBO Maicel7.37903
10GERKAUL Niklas7.36900
11ESTERM Johannes7.36900
12AUSDUBLER Cedric7.36900
13ESPURENA Jorge7.3886
14USASCANTLING Garrett7.3886
15POLWIESIOLEK Pawel7.27878
16GRNVICTOR Lindon7.24871
17USAZIEMEK Zachery7.2862
18CZEHELCELET Adam Sebastian7.16852
19CZESYKORA Jiri7.03821
20NORROE Martin7.03821
21BLRZHUK Vitaliy6.93797
22ESTTILGA Karel6.77760
23BELvan der PLAETSEN ThomasNM0

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