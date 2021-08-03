Tokyo Olympics: Athletics - Men's Decathlon results

Overall points
|1
|CAN
|WARNER Damian
|2189
|2
|AUS
|MOLONEY Ashley
|1983
|3
|CAN
|LEPAGE Pierce
|1964
|4
|FRA
|MAYER Kevin
|1868
|5
|BRA
|dos SANTOS Felipe
|1861
|6
|USA
|BASTIEN Steven
|1839
|7
|ROC
|SHKURENYOV Ilya
|1833
|8
|USA
|ZIEMEK Zachery
|1825
|9
|ESP
|URENA Jorge
|1824
|10
|USA
|SCANTLING Garrett
|1821
|11
|GRN
|VICTOR Lindon
|1806
|12
|AUS
|DUBLER Cedric
|1785
|13
|POL
|WIESIOLEK Pawel
|1777
|14
|GER
|KAZMIREK Kai
|1771
|15
|EST
|ERM Johannes
|1752
|16
|NOR
|ROE Martin
|1713
|17
|GER
|KAUL Niklas
|1712
|18
|CZE
|HELCELET Adam Sebastian
|1699
|19
|EST
|UIBO Maicel
|1694
|20
|BLR
|ZHUK Vitaliy
|1649
|21
|CZE
|SYKORA Jiri
|1642
|22
|EST
|TILGA Karel
|1553
|23
|BEL
|van der PLAETSEN Thomas
|850
100m
|1
|CAN
|WARNER Damian
|10.2
|1066
|2
|AUS
|MOLONEY Ashley
|10.34
|1013
|3
|CAN
|LEPAGE Pierce
|10.43
|992
|4
|USA
|ZIEMEK Zachery
|10.55
|963
|5
|BRA
|dos SANTOS Felipe
|10.58
|956
|6
|ESP
|URENA Jorge
|10.66
|938
|7
|USA
|SCANTLING Garrett
|10.67
|935
|8
|GRN
|VICTOR Lindon
|10.67
|935
|9
|FRA
|MAYER Kevin
|10.68
|933
|10
|USA
|BASTIEN Steven
|10.69
|931
|11
|POL
|WIESIOLEK Pawel
|10.83
|899
|12
|NOR
|ROE Martin
|10.86
|892
|13
|AUS
|DUBLER Cedric
|10.89
|885
|14
|ROC
|SHKURENYOV Ilya
|10.93
|876
|15
|BLR
|ZHUK Vitaliy
|11.04
|852
|16
|EST
|ERM Johannes
|11.04
|852
|17
|BEL
|van der PLAETSEN Thomas
|11.05
|850
|18
|CZE
|HELCELET Adam Sebastian
|11.06
|847
|19
|GER
|KAZMIREK Kai
|11.09
|841
|20
|CZE
|SYKORA Jiri
|11.18
|821
|21
|GER
|KAUL Niklas
|11.22
|812
|22
|EST
|TILGA Karel
|11.31
|793
|23
|EST
|UIBO Maicel
|11.32
|791
Long jump
|1
|CAN
|WARNER Damian
|8.24
|1123
|2
|CAN
|LEPAGE Pierce
|7.65
|972
|3
|AUS
|MOLONEY Ashley
|7.64
|970
|4
|ROC
|SHKURENYOV Ilya
|7.59
|957
|5
|FRA
|MAYER Kevin
|7.5
|935
|6
|GER
|KAZMIREK Kai
|7.48
|930
|7
|USA
|BASTIEN Steven
|7.39
|908
|8
|BRA
|dos SANTOS Felipe
|7.38
|905
|9
|EST
|UIBO Maicel
|7.37
|903
|10
|GER
|KAUL Niklas
|7.36
|900
|11
|EST
|ERM Johannes
|7.36
|900
|12
|AUS
|DUBLER Cedric
|7.36
|900
|13
|ESP
|URENA Jorge
|7.3
|886
|14
|USA
|SCANTLING Garrett
|7.3
|886
|15
|POL
|WIESIOLEK Pawel
|7.27
|878
|16
|GRN
|VICTOR Lindon
|7.24
|871
|17
|USA
|ZIEMEK Zachery
|7.2
|862
|18
|CZE
|HELCELET Adam Sebastian
|7.16
|852
|19
|CZE
|SYKORA Jiri
|7.03
|821
|20
|NOR
|ROE Martin
|7.03
|821
|21
|BLR
|ZHUK Vitaliy
|6.93
|797
|22
|EST
|TILGA Karel
|6.77
|760
|23
|BEL
|van der PLAETSEN Thomas
|NM
|0
NM= No mark