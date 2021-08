From the section Olympics

Quarter-finals

Names Country Score Names Country Leshukov/Semenov ROC 0-2 Mol A./Sorum C. NOR Plavins/Tocs LAT 2-0 Alison/Alvaro Filho BRA Thole J./Wickler GER v Krasilnikov/Stoyanovskiy ROC Cherif/Ahmed QAT v Nicolai/Lupo ITA