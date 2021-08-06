Tokyo Olympics: Rhythmic Gymnastics - Individual All-Around
From the section Olympics
Qualification
|Rank
|Country
|Name
|Result
|1
|ROC
|AVERINA Dina
|106.300
|Q
|2
|ROC
|AVERINA Arina
|106.175
|Q
|3
|ISR
|ASHRAM Linoy
|103.100
|Q
|4
|BLR
|HARNASKO Alina
|99.250
|Q
|5
|BLR
|SALOS Anastasiia
|99.150
|Q
|6
|ITA
|BALDASSARRI Milena
|96.050
|Q
|7
|ISR
|ZELIKMAN Nicol
|95.900
|Q
|8
|BUL
|KALEYN Boryana
|95.650
|Q
|9
|UKR
|ONOPRIIENKO Viktoriia
|95.450
|Q
|10
|UKR
|POHRANYCHNA Khrystyna
|93.100
|Q
|11
|JPN
|KITA Sumire
|92.800
|R1
|12
|USA
|GRISKENAS Evita
|91.700
|R2
|13
|USA
|ZENG Laura
|91.400
|R3
|14
|BUL
|TASEVA Katrin
|91.100
|R4
|15
|ITA
|AGIURGIUCULESE Alexandra
|91.050
|16
|SLO
|VEDENEEVA Ekaterina
|89.700
|17
|GEO
|PAZHAVA Salome
|89.650
|18
|AZE
|AGHAMIROVA Zohra
|87.800
|19
|JPN
|OIWA Chisaki
|87.550
|20
|HUN
|PIGNICZKI Fanni
|84.400
|21
|KAZ
|ADILKHANOVA Alina
|83.800
|22
|MEX
|CASTILLO GALINDO Rut
|82.750
|23
|AUS
|IAKOVLEVA Lidiia
|78.775
|24
|UZB
|FETISOVA Ekaterina
|75.500
|25
|EGY
|MARZOUK Habiba
|73.350
|26
|CPV
|ALVES LOPES Marcia
|42.850