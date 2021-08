Tokyo Olympics: Equestrian: Individual Dressage - Results

Last updated on .From the section Olympics

Final

Rank Country Rider Horse Points 1 GER von BREDOW-WERNDL Jessica TSF DALERA 91.732 2 GER WERTH Isabell BELLA ROSE 2 89.657 3 GBR DUJARDIN Charlotte GIO 88.543 4 DEN DUFOUR Cathrine BOHEMIAN 87.507 5 USA SCHUT-KERY Sabine SANCEO 84.300 6 NED GAL Edward TOTAL US 84.157 7 DEN KRUTH Carina Cassoe HEILINE'S DANCIERA 83.329 8 GBR HESTER Carl EN VOGUE 81.818 9 SWE RAMEL Juliette BURIEL K.H. 81.182 10 USA PETERS Steffen SUPPENKASPER 80.968 11 DEN MERRALD Nanna Skodborg ZACK 80.893 12 NED MINDERHOUD Hans Peter DREAM BOY 80.682 13 GBR FRY Charlotte EVERDALE 80.614 14 SWE NILSHAGEN Therese DANTE WELTINO OLD 79.721 15 GER SCHNEIDER Dorothee SHOWTIME FRH 79.432 16 POR TORRES Rodrigo FOGOSO 78.943 17 SPA FERRER-SALAT Beatriz ELEGANCE 77.532 18 CAN FRASER-BEAULIEU Brittany ALL IN 76.404