Rugby World Cup 2015: England squad

Name Position Age Caps Club Jamie George Hooker 24 2 Saracens Rob Webber Hooker 29 13 Bath Tom Youngs Hooker 28 27 Leicester Kieran Brookes Prop 25 12 Northampton Dan Cole Prop 28 55 Leicester Joe Marler Prop 25 33 Harlequins Mako Vunipola Prop 24 26 Saracens David Wilson Prop 30 41 Bath George Kruis Lock 25 8 Saracens Joe Launchbury Lock 24 24 Wasps Courtney Lawes Lock 26 40 Northampton Geoff Parling Lock 31 28 Exeter Nick Easter* Back-row 37 52 Harlequins James Haskell Back-row 30 57 Wasps Ben Morgan Back-row 26 29 Gloucester Chris Robshaw (c) Back-row 29 38 Harlequins Billy Vunipola* Back-row 22 19 Saracens Tom Wood Back-row 28 38 Northampton Danny Care Scrum-half 28 50 Harlequins Richard Wigglesworth Scrum-half 32 23 Saracens Ben Youngs Scrum-half 26 51 Leicester Owen Farrell Fly-half 23 32 Saracens George Ford Fly-half 22 13 Bath Brad Barritt Centre 29 23 Saracens Sam Burgess Centre 26 2 Bath Jonathan Joseph Centre 24 13 Bath Henry Slade Centre 22 1 Exeter Jonny May Wing 25 16 Gloucester Jack Nowell Wing 22 9 Exeter Anthony Watson Wing 21 11 Bath Mike Brown Full-back 30 39 Harlequins Alex Goode Full-back 27 18 Saracens

Age and caps as of start of tournament on 18 September 2015.

* Nick Easter replaced Billy Vunipola on 28 September.