Rugby World Cup 2015: Scotland 31-man squad

From the section

Name Position Age Caps Club Fraser Brown Hooker 26 10 Glasgow Kevin Bryce Hooker 27 2 Glasgow Ross Ford Hooker 31 88 Edinburgh Alasdair Dickinson Prop 32 47 Edinburgh Ryan Grant Prop 29 23 Glasgow Willem Nel Prop 29 3 Edinburgh Gordon Reid Prop 28 12 Glasgow Jon Welsh Prop 28 7 Newcastle Grant Gilchrist* Lock 25 10 Edinburgh Jonny Gray Lock 21 15 Glasgow Richie Gray Lock 26 47 Castres Tim Swinson Lock 28 13 Newcastle Blair Cowan* Back-row 29 11 London Irish David Denton Back-row 25 28 Edinburgh John Hardie Back-row 27 2 Highlanders Josh Strauss Back-row 28 0 Glasgow Alasdair Strokosch Back-row 32 46 Perpignan Ryan Wilson Back-row 26 11 Glasgow Sam Hidalgo-Clyne Scrum-half 22 7 Edinburgh Greig Laidlaw (c) Scrum-half 29 41 Gloucester Henry Pyrgos Scrum-half 26 16 Glasgow Finn Russell Fly-half 22 11 Glasgow Duncan Weir Fly-half 24 19 Glasgow Mark Bennett Centre 22 9 Glasgow Peter Horne Centre 25 10 Glasgow Matt Scott Centre 24 29 Edinburgh Richie Vernon Centre 28 22 Glasgow Sean Lamont Wing 34 92 Glasgow Sean Maitland Wing 27 16 London Irish Tommy Seymour Wing 27 18 Glasgow Tim Visser Wing 28 21 Harlequins Stuart Hogg Full-back 23 33 Glasgow

Age and caps as of start of tournament on 18 September 2015.

* Blair Cowan replaced Grant Gilchrist on 29 September.