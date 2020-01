World Snooker Championship 2017: Frame scores, complete results & highest break

From the section

Media playback is not supported on this device Watch the moment Selby clinched third world title

Final (best of 35 frames)

Mark Selby (Eng) 18-15 John Higgins (Sco)

First session: 76-34 (76), 7-50, 121-8 (62, 58), 0-141 (141), 40-99 (63), 1-126 (95), 54-59 (58), 33-68 Higgins 6-2

Second session: 86-0 (86), 8-60, 44-74, 69-22, 1-68, 0-76 (76), 81-9 (81), 121-12 (121), 96-17 Higgins 10-7

Third session: 76-1, 53-2, 29-107 (78), 63-40, 68-19 (67), 82-0 (58), 72-0 (72) Selby 13-11

Fourth session: 72-22, 36-74, 76-1 (71), 134-4 (54, 70), 34-88 (88), 0-119 (111), 47-74, 132-0 (131), 80-19 (75) Selby 18-15

Tournament statistics

Media playback is not supported on this device World Snooker: Shot of the Championship

Century breaks: 72 (tournament best 86)

Highest break: 146 Ronnie O'Sullivan (quarter-final, frame 20)

Most centuries in tournament: 13 Ding Junhui

Highest breaks in final: Higgins 141*, Selby 131

* Joint-highest in a World Championship final

Semi-finals results (best of 33 frames)

Mark Selby (Eng) 17-15 Ding Junhui (Chn)

First session: 45-76 (76), 77-22 (68), 24-84 (84), 99-0 (99), 73-34, 53-87 (52), 1-119 (56, 50), 0-116 (110) 5-3 Ding

Second session: 105-23 (100), 61-49, 62-26, 81-0 (67), 0-94 (84), 96-9 (85), 0-139 (139), 66-27 9-7 Selby

Third session: 128-8 (128), 6-95 (95), 6-80, 64-25 (64), 14-86, 66-61, 1-117 (117), 1-135 (128) 12-12

Fourth session: 113-2 (74), 96-1 (96), 0-61 (52), 75-43, 75-47, 1-66, 14-73 (73), 84-9 (72) 17-15 Selby

John Higgins (Sco) 17-8 Barry Hawkins (Eng)

First session: 93-28 (63), 69-22, 67-19 (59), 75-59 (Higgins 69, Hawkins 59), 30-100 (62), 30-95 (71), 65-25, 39-74 (74) 5-3 Higgins

Second session: 40-65, 92-6, 73-16 (51), 0-125 (115), 61-24 (53), 18-91, 89-0 (89), 73-45, 10-6 Higgins

Third session: 8-76 (69), 70-41, 56-47, 70-13, 65-62, 70-0, , 96-4 (90), 48-80 (58) 16-8 Higgins

Fourth session: 128-12 (120) 17-8 Higgins

Quarter-finals results (best of 25 frames)

Barry Hawkins (Eng) 13-9 Stephen Maguire (Sco)

25-82 (81), 88-40, 65-41, 98-4 (98), 71-43, 79-27, 57-68, 21-66, 116-0 (86), 40-81 (53), 7-69, 18-59 (57), 93-4, 46-56, 83-37, 0-135 (135), 11-65, 126-0 (126), 81-35, 69-29, 77-0 (77)

Ronnie O'Sullivan (Eng) 10-13 Ding Junhui (Chn)

0-79 (71), 12-128 (128), 7-77 (71), 79-11 (63), 99-0 (99), 102-16 (65), 69-76 (O'Sullivan 69) *respotted black, 19-107 (59), 40-87 (63), 84-42 (84), 31-64 (64), 56-82 (65), 0-120 (120), 35-68 (59), 0-87 (56), 104-0 (104), 68-43, 97-0 (97), 0-96 (69), 146-0 (146), 5-91 (87), 73-63, 0-133 (117)

Mark Selby (Eng) 13-3 Marco Fu (Hk)

71-0, 84-36, 82-0 (82), 97-0 (70), 94-0 (94), 17-77, 41-77 (60), 75-42, 78-0 (78), 76-34, 65-32 (52), 132-0 (132), 139-0 (139), 57-70 (Selby 57, Fu 56), 143-0 (143), 69-28 (65)

Kyren Wilson (Eng) 6-13 John Higgins (Sco)

1-72, 5-94 (60), 67-31, 92-0 (92), 36-53, 62-15 (61), 17-63 (62), 9-67 (59), 0-129 (129), 67-45, 86-42, 0-74 (74), 0-135 (135), 97-0 (97), 45-71, 4-71, 28-84 (61), 62-27, 37-74 (59)

Second Round results (best of 25 frames)

Neil Robertson (Aus) 11-13 Marco Fu (HK)

105-1 (105), 6-66, 86-0 (62), 78-31 (62), 90-30 (90), 1-119 (118), 14-98 (60), 47-59, 68-46, 8-121 (109), 92-6 (91), 33-94 (64), 0-73 (72), 92-0, 70-4 (58), 2-102 (56), 77-32, 73-32, 7-78 (78), 0-119 (115), 76-70, 8-70, 15-69 (69), 60-64

Graeme Dott (Sco) 6-13 Barry Hawkins (Eng)

73-16, 60-69, 15-64, 51-63 (Dott 51, Hawkins 50), 13-81, 79-43 (64), 8-72 (54), 0-92 (91), 6-91, 69-24, 57-70 (Dott 57, Hawkins 70), 28-59, 66-1 (65), 59-41 (59), 109-8 (105), 62-50, 14-68, 0-98 (98), 30-77

Mark Selby (Eng) 13-6 Xiao Guodong (Chn)

75-19 (67), 88-29 (58), 25-93, 80-5, 70-17 (51), 80-40 (76), 8-89 (89), 72-49, 0-89 (89), 62-28 (62), 0-131 (131), 68-54 (Selby 68, Guodong 54), 70-39 (57), 71-35, 51-67 (Selby 51), 16-62, 87-29 (73), 98-1 (60)

Stephen Maguire (Sco) 13-3 Rory McLeod (Eng)

72-43, 94-31 (67), 56-14, 72-43, 85-6 (71), 0-73 (73), 45-63, 72-23 (63), 118-21 (114), 87-48, 43-89, 68-20 (61), 106-16 (90), 71-60 (McLeod 60), 87-28 (57), 66-52

John Higgins (Sco) 13-9 Mark Allen (NI)

0-135 (71, 65), 0-100 (100), 68-14, 90-42 (70), 24-106 (102), 0-129 (129), 0-82 (82), 72-40 (54), 84-0 (84), 64-20, 124-0 (124), 55-1, 0-122 (116), 72-70 (Higgins 72, Allen 70), 17-65, 76-26, 5-76 (76), 64-58 (Higgins 63, Allen 58), 124-7 (120), 5-93 (54), 69-0, 89-0

Ding Junhui (Chn) 13-12 Liang Wenbo (Chn)

133-0 (111), 67-57 (Wenbo 57), 16-68 (62), 113-0 (113), 99-1 (53), 36-62, 92-0 (62), 70-12 (70), 0-84 (84), 5-83 (75), 95-29 (91), 0-130 (130), 69-51 (Wenbo 51), 0-79 (79), 94-0 (94), 31-75, 23-110 (58), 0-98 (98), 59-86 (61), 72-43, 80-0 (80), 32-95 (50), 138-0 (132), 74-16 (70)

Shaun Murphy (Eng) 7-13 Ronnie O'Sullivan (Eng)

1-110 (91), 130-0 (84), 5-75 (75), 7-128 (128), 21-77 (76), 16-84, 64-63, 0-78 (74), 91-0 (70), 0-80 (63), 0-79 (75), 44-89, 96-1 (84), 80-8 (73), 88-5 (87), 58-68, 32-105 (67), 75-52 (Murphy 55, O'Sullivan 52), 22-111 (111), 17-101 (55)

Stuart Bingham (Eng) 10-13 Kyren Wilson (Eng)

42-66, 11-89 (71), 38-62, 42-55, 6-70 (70), 76-39 (52), 92-0 (56), 53-18, 65-11 (64), 0-110 (110), 88-0 (84), 58-59, 70-9 (57), 30-61 (56), 86-24, 62-65 (56), 1-63 (63), 137-0 (137), 59-26, 1-68 (59), 0-88 (88), 80-0 (80), 15-65

First Round results (best of 19 frames)

Barry Hawkins (Eng) 10-3 Tom Ford (Eng)

67-61, 44-95 (50), 0-95 (91), 65-26 (65), 80-34 (52), 132-8 (132), 73-47 (55), 66-6, 5-72 (50), 80-0, 68-67, 64-22

Neil Robertson (Aus) 10-4 Noppon Saengkham (Tha)

83-12 (76), 83-6 (77), 90-0 (61), 68-48, 8-77, 113-0 (113), 65-60, 59-25, 62-26, 30-68, 65-15 (54), 74-1 (70), 22-77, 76-0 (76)

Judd Trump (Eng) 8-10 Rory McLeod (Eng)

96-5 (55), 64-14 (54), 58-51, 73-12, 17-80 (72), 49-64, 36-67, 0-72, 0-87 (77), 86-31, 43-64, 83-29 (65), 2-54, 44-57, 61-41, 16-80 (66), 64-33, 0-63

Ryan Day (Wal) 4-10 Xiao Guodong (Chn)

45-81 (62), 51-63, 66-70, 36-76, 61-44, 125-0 (125), 73-0 (72), 36-68, 62-65, 8-83 (67), 0-78 (78), 9-98, 98-0 (98), 0-79

Allister Carter (Eng) 7-10 Graeme Dott (Sco)

53-70, 55-81, 0-75, 52-67, 71-7 (53), 73-6, 38-82 (50), 76-0 (76), 1-71, 0-111 (111), 81-7 (74), 59-42, 18-66, 104-19 (104), 88-0 (88), 22-52, 43-81

Mark Selby (Eng) 10-2 Fergal O'Brien (Ire)

75-20, 91-2 (50), 82-14, 70-33 (63), 77-0 (77), 79-41, 83-0 (56), 95-5, 19-66, 92-4 (92), 57-73, 54-50

Anthony McGill (Sco) 2-10 Stephen Maguire (Sco)

12-116 (66, 50), 64-6 (58), 47- 61, 81-28 (55), 0-97 (97), 0-72 (60), 0-88 (50), 0-78, 0-79 (59), 1-60, 0-73 (57), 52-77 (58)

Kyren Wilson (Eng) 10-6 David Grace (Eng)

62-51, 90-18 (58), 56-70, 76-0 (72), 0-75 (75), 49-41, 71-24, 0-70 (56), 26-74, 58-42, 43-75 (52), 101-16, 0-131 (104), 93-26 (93), 70-9, 70-23

Ronnie O'Sullivan (Eng) 10-7 Gary Wilson (Eng)

74-41 (57), 64-0 (58), 125-0 (58, 63), 0-91 (54), 122-0 (122) 65-58 *respotted black, 44-70 (64), 0-99 (63), 69-78 (O'Sullivan 63), 93-59 (Wilson 50), 0-100 (100), 124-0 (124), 99-46 (74), 124-0 (83), 1-75, 4-103 (103), 90-1 (90)

Stuart Bingham (Eng) 10-5 Peter Ebdon (Eng)

97-15 (91), 77-70, 80-1 (80), 1-86, 29-66, 99-6 (74), 122-0 (122), 0-97, 74-81 (66) *respotted black, 62-61 (Bingham 62, Ebdon 55), 57-21, 73-27, 30-68, 77-74, 69-65 (Ebdon 65)

Shaun Murphy (Eng) 10-8 Yan Bingtao (Chn)

85-11 (52), 22-109 (109), 89-23 (54), 128-6 (112), 119-6 (118), 41-66, 46-85 (67), 75-40, 81-0 (81), 62-28, 4-96 (56), 59-63, 109-16 (109), 54-70, 0-94 (94), 0-108 (70), 0-72, 67-65

Marco Fu (HK) 10-9 Luca Brecel (Bel)

7-86 (55), 0-109 (109), 24-61, 5-78, 8-94 (94), 69-30, 10-78 (62), 0-76 (76), 105-0 (105), 83-29 (75), 83-17 (83), 7-64 (56), 88-8, 66-9, 81-22, 61-53, 17-99 (78), 13-85 (85), 104-1 (56)

Mark Allen (NI) 10-8 Jimmy Robertson (Eng)

30-82 (60), 37-100 (86), 69-55 (Allen 63, Robertson 55), 8-96 (61), 105-0 (105), 1-86 (78), 68-39, 62-50, 100-0 (100), 20-66, 16-102 (62), 74-51, 29-124 (66, 54), 76-7 (60), 70-56, 61-53, 63-18, 97-0 (97)

John Higgins (Sco) 10-6 Martin Gould (Eng)

77-27 (55), 82-40 (50), 66-47 (65), 84-28 (76), 96-19, 57-59 (Higgins 57), 90-0 (90), 11-100 (100), 79-10 (53), 6-109 (108), 8-76, 127-1 (127), 0-86 (86), 76-1 (67), 0-80 (80), 82-34 (82)

Ding Junhui (Chn) 10-5 Zhou Yuelong (Chn)

121-0 (60, 57), 93-0 (54), 73-16, 136-0 (136), 0-76, 78-8 (78), 0-127 (81), 103-0 (103), 132-0 (132), 17-78 (60), 0-93 (93), 67-1 (67), 43-70, 72-24, 76-43 (68)

Liang Wenbo (Chn) 10-7 Stuart Carrington (Eng)

71-0 (70), 48-47, 16-57 (55), 7-82 (63), 26-124 (124), 0-101 (101), 20-107 (107), 63-25, 81-0 (79), 75-53, 79-0 (60), 57-68 (50), 71-37 (71), 5-65, 64-21, 74-24, 76-43 (68)